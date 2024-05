Spider-Man 2 zum halben Preis: Hier könnt ihr den PS5-Exklusivhit jetzt günstig wie nie abstauben!

Den PS5-Hit Spider-Man 2 gibt es gerade zum halben Preis und damit günstig wie nie. Gut möglich, dass das Angebot bald ausverkauft ist.

Durch die gestern gestarteten Days of Play gibt es gerade bei verschiedenen Shops eine Menge PS5-Spiele im Sonderangebot, darunter auch der im Oktober 2023 erschienene Open-World-Hit Spider-Man 2. Am günstigsten bekommt ihr das hochgelobte PS5-Exklusivspiel aktuell bei Expert, hier kostet es aktuell nur noch 39,99€ und damit die Hälfte der UVP:

Alternativ gibt es Spider-Man 2 auch bei MediaMarkt und bei Saturn im Angebot, hier ist es aber teurer. Falls ihr noch gar keine PS5 habt, aber auch endlich Spider-Man 2 spielen wollt, findet ihr den derzeit besten Deal bei Otto. Dort bekommt ihr nämlich die PS5 Slim Disc Edition zusammen mit Spider-Man 2 für nur 459€ im Sonderangebot:

Die Days of Play laufen theoretisch noch bis zum 12. Juni, Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich aber jederzeit ändern.

Marvel’s Spider-Man 2: Wie gut ist das exklusive Open-World-Spiel für PS5?

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Marvel’s Spider-Man 2 ist eines der besten PS5-Spiele des letzten Jahres und hat nicht ohne Grund in unserem großen GamePro-Test stolze 92 Punkte abgestaubt. Schon der Vorgänger war ein tolles Open-World-Spiel, aber Teil 2 ist in so ziemlich jeder Beziehung besser. Das gilt am offensichtlichsten für die Grafik, denn Spider-Man 2 nutzt das Potenzial der PS5 endlich richtig aus, sodass Manhattan mit vielen neuen Details und schicken Lichteffekten glänzen kann.

Aber auch beim Gameplay gibt es Verbesserungen. Das Kampfsystem ist noch spannender und vielfältiger geworden, weil ihr jetzt zwischen Peter Parker und Miles Morales wechselt und beide neue Spezialfähigkeiten gelernt haben. Die spektakuläre Inszenierung und das tolle Geschwindigkeitsgefühl beim Schwingen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer sind natürlich erhalten geblieben. Außerdem bekommt ihr jetzt endlich spannende Nebenaufgaben geboten.

Sogar die Story legt im Vergleich zu Teil 1 nochmal eine Schippe drauf und bietet eine nicht nur spannende, sondern auch emotionale Superheldengeschichte voller einprägsamer Momente. Fans der Vorlagen können sich zudem über zahlreiche Anspielungen auf die Filme und Comics freuen.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: