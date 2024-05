Sony DualSense im Angebot: PS5-Controller jetzt zum bisher besten Preis des Jahres sichern!

Den Sony DualSense PS5-Controller gibt es durch die Days of Play jetzt günstig wie schon lange nicht mehr.

Sony hat die Days of Play gestartet, durch die es bis zum 12. Juni bei verschiedenen Händlern zahlreiche Sonderangebote rund um die PlayStation 5 geben wird. Das gilt sowohl für Spiele als auch für Hardware. Den Anfang macht der Sony DualSense: Den sehr preisstabile PS5-Controller bekommt ihr jetzt laut Vergleichsplattformen so günstig wie seit Ende 2023 nicht mehr.

Bei Amazon bezahlt ihr nur noch 49,99€ (UVP: 69,99€) sowohl für die weiße als auch die schwarze Version des DualSense Controllers, ebenso wie bei MediaMarkt und bei Saturn. Noch ein kleines bisschen günstiger ist derzeit Coolblue, hier kostet der PS5-Controller 49€ inklusive Versand.

Von Elden Ring bis zur PS5-Konsole: Weitere Angebote der Days of Play

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Amazon hat übrigens bereits viele weitere PS5-Angebote anlässlich der Sony Days of Play gestartet. Eine umfassende Übersichtsseite gibt es allerdings noch nicht, weshalb man sie sich etwas mühsam zusammensuchen muss. Hier haben wir euch deshalb schon mal einen kleinen Überblick über die wichtigsten Aktionen zusammengestellt:

Die PlayStation 5 Disc Edition gibt es übrigens bereits seit letzter Woche günstiger, hier liegt der Preis bei sehr günstigen 444€. Falls ihr euch nicht sehr sicher seid, dass ihr ohnehin niemals Spiele physisch auf Disc kaufen werdet, ist das der bessere Deal als die Digital Edition.

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Unter den Spiele-Sales empfehlen wir euch vor allem einen Blick auf die Plaion-Angebote. Hier bekommt ihr mit Hogwarts Legacy und Final Fantasy 16 zwei der größten Open-World-Spiele des letzten Jahres für sehr günstige 26,99€. Auf Final Fantasy 7 Rebirth ist stark reduziert. Soulslike-Fans können sich außerdem über Lords of the Fallen freuen, das erst im letzten Herbst erschienene Spiel kostet nur noch 29,99€:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch in in den nächsten Tagen über die besten Angebote der Days of Play auf dem Laufenden, außerdem findet ihr hier noch viele weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: