Marvel's Spider-Man Miles Morales - Die Platin-Trophäe wird ein Klacks

Auch bei Marvel's Spider-Man Miles Morales winkt euch wieder eine Platin-Trophäe. Wie schon beim ersten Spider-Man müsst ihr dafür eine Menge sammeln und alle Inhalte komplett abschließen. Da das Spiel aber insgesamt kürzer ist, macht es letztlich die Platin noch angenehmer.

Achtung Spoiler! Für die gesamte Trophy-Liste gilt eine Spoiler-Warnung, da wir auch die versteckten Trophäen aufdecken. Somit geben euch die Beschreibungen der Trophäen auch schon Hinweise auf den Verlauf der Geschichte.

Das ist die Trophäenliste zu Miles Morales

So sind die insgesamt 50 Trophäen aufgeteilt:

1 Platin

2 Gold

10 Silber

37 Bronze

Rang Name Beschreibung Platin Be Yourself Sammle alle Trophäen Gold Ein neues Zuhause Schließe alle Distrikte zu 100% ab Gold Erst der Anfang Schalte alle Fertigkeiten frei Silber Zu allem bereit Erwirb sämtliche Anzüge Silber Stadtentdecker Sammle alle Zeitkapseln Silber Alte Zeiten Sammle alle Postkarten Silber Bergung Öffne alle Underground-Kisten Silber Genau vor ihrer Nase Mache alle Roxxon-Labore dicht Silber Underground-Untergang Mache alle Underground-Verstecke dicht Silber Mit dem König anlegen Decke eine kriminelle Verschwörung in Harlem auf Silber Aus dem Nichts Schließe eine Gegnerbasis ab, ohne entdeckt zu werden Silber 100er-Kombo!!! Führe eine 100er-Kombo aus Bronze Springen, Schwingen und Abtauchen Erziele in einer Spinnentraining-Fortbewegungsherausforderung mindestens "Spektakulär". Bronze Pixel-Boxen Erziele in einer Spinnentraining-Kampf-Herausforderung mindestens "Spektakulär" Bronze Ausweichmanöver Erziele in einer Spinnentraining-Lautlos-Herausforderung mindestens "Spektakulär" Bronze Spinnentraining: Abgeschlossen Schieße jede Spinnentraining-Herausforderung einmal ab Bronze Petes erster Schurke Schließe "Letzter Test" ab Bronze Vorbereitung ist alles Stelle 10 Upgrades her Bronze Rhino-Rodeo Reite Rhino durch das Einkaufszentrum Bronze Wie ein Rhino im Porzellanladen Ramme 15 zerstörbare Gegenstände, während du Rhino durch das Einkaufszentrum lenkst Silber Tiefe Einschnitte Sammle alle Audio-Samples und erstelle den Davis-Brothers-Mix neu Bronze Am seidenen Faden Halte die Brücke zusammen Bronze Der Kern des Problems Untersuche Roxxons unterirdisches Labor Bronze Wahrer Betrug Schließe die Tresor-Sequenz in "Undercover im Underground" ab Bromze Der Harlem-Express Sorge dafür, dass die Züge wieder fahren Bronze Veloci-Skates Verfolge Tinkerer durch die Stadt Bronze Geteilte Geschichte Erlebe Miles' und Phins Vergangenheit Bronze Explodierender Bulldozer Besiege Roxxon-Rhino Bronze Familiendrama Besiege den Prowler Bronze Ultimatives Opfer Rette Harlem Bronze Von der Decke Führe 25 Decken-Takedowns aus Bronze Die Wände hoch Führe 25 Wand-Takedowns aus Bronze Unsichtbare Spinne Besiege 50 Gegner, während du getarnt bist Bronze Überladung Besiege 100 Gegner mit Venom-Angriffen Bronze Aus und vorbei Führe einen Venom-Sprung und dann eine Venom-Sprint an einem Gegner aus Bronze Aus dem Zentrum Wirf einen Gegner per Venom-Sprint in eine Gruppe von drei oder mehr Gegnern. Bronze Kampfgeist Besiege Phin beim Raketenstart-Minispiel Bronze Die besten Fritten der Stadt Zolle einer Legende auf der Upper West Side deinen Respekt Bronze JJJ wäre stolz Klebe im Fotomodus einen Sticker auf und passe die Beleuchtung an Bronze In der Falle Besiege 50 Gegner mit dem Fernzünder-Minen-Gerät Bronze Fünf-Sterne-Bewertung Schließe alle FSDN-APP-Anfragen ab Bronze Den Anzug modifizieren Stelle eine Anzug-Modifikation her Bronze Mit besseren Augen Stelle eine Visier-Modifikation her Bronze Niemals aufgeben Besuche das Grab von Jefferson Davis in Harlem Bronze Ein Geschenk von Pete Erhalte den Geschenk-Anzug Bronze Crime-Master Schließe alle Bonusziele für jeden Verbrechenstyp ab Bronze Kein Versteck Führe 100 lautlose Takedowns aus Bronze Bootsfahrt Fahre mit dem verfallen Boot in Chinatown-Süd Bronze Sozialverträglich Scrolle am Ende der Story durch den gesamten Social-Feed Bronze Plus Plus Schließe das Spiel auf Neues Spiel+ ab

New Game Plus als Voraussetzung

Wer gerne Spiele nur einmal durchspielt, der könnte bei der Platin Probleme bekommen. Denn ihr müsst für den Edelkelch zwei Mal die Hauptgeschichte durchspielen.

Das steckt im New Game Plus drin: Immerhin gibt es im New Game Plus noch einige Neuerungen. Denn es gibt immer noch folgendes, das ihr nur im zweiten Durchlauf freischaltet:

1 neuer Anzug

1 neuer Visor- und 1 neuer Anzugsskill

1 neues Upgrade für jedes Gadget

Sehr viel zu sammeln: Dazu kommt, dass ihr wirklich alles sammeln müsst. Das war schon bei Spider-Man 1 der Fall, jedoch ist es in Miles Morales deutlich angenehmer. Denn ihr habt längst nicht so viele Nebenmissionen und Sammelobjekte, die es zu finden gilt. Dadurch erreicht ihr deutlich schneller die erforderlichen 100 Prozent.

Ansonsten gibt es aber keine wirklichen Stolperfallen, die euch im Weg zur ansonsten angenehm einfachen Platin stehen sollten.

Mehr zu Spider-Man Miles Morales

Ihr habt Lust auf das Spiel bekommen und wollt wissen, ob euch die einfache Platin auch spielerisch gefallen wird. Dann schaut doch einfach mal in den GamePro-Test zu Miles Morales rein:

