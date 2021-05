Mass Effect: Legendary Edition - Wireless-Headsets machen auf Xbox-Konsolen Probleme

Am heutigen 14. Mai erscheint mit der Mass Effect: Legendary Edition eine Remaster-Sammlung der ersten drei Teile von BioWares SciFi-Saga für PS4 und Xbox One, der Titel kann zudem auf PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden. Und kaum ist das Spiel erhältlich, wird auch schon von den ersten Problemen berichtet. Auf eines davon hat uns unser User D3lvi aufmerksam gemacht, viele Spieler:innen im Netz scheinen das Problem ebenfalls zu haben.

Um welches Problem geht es? Scheinbar kommt es zu Komplikationen, wenn die Legendary Edition bzw. eines der Spiele daraus gestartet werden, während ein kabelloses Headset mit der Xbox One oder Xbox Series X/S verbunden ist. Das Problem betrifft aktuell also nur die Microsoft-Konsolen.

Wird das gemacht, springt das Spiel in vielen Fällen ins Dashboard zurück, es handelt sich also um einen Bug. GamePro.de selbst konnte das Problem bislang noch nicht verifizieren, wir haben aber schon aus mehreren Richtungen von Komplikationen mit kabellosen Headsets auf der Xbox gehört.

EA ist sich des Problems bewusst und geht im entsprechenden Support-Forum bereits darauf ein.

"We have identified an issue for Mass Effect Legendary Edition on Xbox One and Xbox Series X|S, where the game will exit to the dashboard if booted while different accessories like wireless headsets are connected. We're currently working with Microsoft to fix this ASAP in a post-launch update."