Mass Effect-Serie: Möglicher Release, Story, Cast - Das ist bisher zur Amazon-Serie bekannt

Mass Effect bekommt eine eigene Fernsehserie spendiert. Abseits davon sind aber nur wenige Infos bisher bekannt. Wir tragen sie zusammen.

Eleen Reinke
12.11.2025 | 08:00 Uhr

Mass Effect bekommt eine Amazon Prime-Serie. Hier sind alle bekannten Infos zusammengefasst.

Live-Action-Serien zu Videospielen sind in Mode, da darf natürlich auch eine Verfilmung einer der besten RPG-Reihen aller Zeiten nicht fehlen. Lange Zeit war nicht klar, wie genau es um die Mass Effect-Serie steht, inzwischen haben wir aber ein paar konkrete Informationen.

Letztes Update am 12. November: Passend zum N7-Day 2025 gab es eine erste Info zu der Serie und der Produzent Mike Gamble spricht von einer Geschichte nach der originalen Trilogie, aber in der gleichen Zeitlinie. Wir haben die Infos zur Story auf der entsprechenden Seite angepasst.

Release: Wann erscheint die Mass Effect-Serie?

Bislang gibt es noch keinen Releasezeitraum für die Mass Effect-Serie. Erst im November 2024 wurde offiziell bestätigt, dass die Serie bei Amazon grünes Licht bekommen hat. Wie Writer und Executive Producer Daniel Casey damals ebenfalls bestätigt hat, kann das Team aus Autor*innen zumindest 2025 loslegen:

"Wir haben grünes Licht, den Writers Room Anfang 2025 zu starten. Das richtig anzugehen ist und war seit 2 Jahren die höchste Priorität (auch wenn wir für den Streik letztes Jahr pausiert haben). Wir haben ein großartiges Skript für die Pilot-Folge und einen Grundriss für die Serie."

Dass 2025 an den Drehbüchern gearbeitet wird, ist zwar ein positives Lebenszeichen, bedeutet aber auch, dass der Release der Mass Effect-Serie noch mehrere Jahre entfernt sein dürfte. Vor frühestens 2027 rechnen wir nicht mit dem Start, wahrscheinlich wird es noch länger dauern.

Video starten 51:47 Dragon Age 4, Mass Effect 5: Hat es Bioware noch drauf?

Gibt es schon einen Trailer zur Mass Effect-Serie?

Nein, bislang gibt es noch keine offiziellen Trailer. Es gibt noch nicht einmal Bilder vom Set, auch die Dreharbeiten sind nämlich noch nicht gestartet. Hier müssen wir uns also wohl oder übel noch in Geduld üben.

