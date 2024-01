Top-RPGs im Game Pass laut Metacritic: Diese 9 aktuellen Rollenspiele solltet ihr nicht verpassen

Welches RPG wohl die beste Wertung abgesahnt hat?

Der Game Pass lockt mit einem riesigen Katalog an Top-Spielen, Indie-Hits und Day-One-Releases, die ihr für einen vergleichsweise niedrigen monatlichen Preis auf der Xbox One, der Xbox Series X/S und dem PC zocken könnt. Dabei werden so ziemlich alle Genres von Actiontiteln über Sportspiele bis hin zu Party-Games bedient.

Es befinden sich auch einige absolute Rollenspiel-Perlen im Abo-Service. Wir haben mithilfe der Wertungs-Plattform Metacritic die besten 9 Titel für RPG-Fans herausgesucht und für euch in eine überschaubare Liste gepackt. Teilweise sind auch mehrere Titel einer Reihe verfügbar, in dem Fall haben wir uns an dem Ableger mit der höchsten Wertung orientiert. Viel Spaß!

Death's Door

1:44 In Death's Door seid ihr eine Krähe und sammelt Seelen der Toten ein

Release: 20. Juli 2021

20. Juli 2021 Entwickler: Acid Nerve

Acid Nerve Metascore: 85

Den Anfang macht das einzigartige Action-Rollenspiel Death's Door, das als einer der größten Indie-Hits der letzten Jahre gilt. Auch wenn es die Top-Down-Perspektive und der knuffige 3D-Look nicht vermuten lassen, handelt es sich dabei um ein mitunter knallhartes Soulslike. Auf Metacritc steht der Titel bei starken 85 Punkten.

In der Gestalt eines Krähen-Sensenmanns jagt ihr eine verlorene Seele und müsst dafür verschiedene Welten durchstreifen und allerlei Gegner sowie ausgefallen gestaltete Bosse besiegen. Gekämpft wird im Nahkampf mit Schwertern oder im Fernkampf mit Bögen und Magie. Um voranzukommen, gilt es zudem, kleine Umgebungsrätsel im Zelda-Stil zu lösen. Mit knapp 10 Stunden Spielzeit fällt Death's Door vergleichsweise überschaubar aus.

Dragon Age (Serie)

1:27 Dragon Age: Inquisition - Trailer zur »Game of the Year«-Edition - Trailer zur »Game of the Year«-Edition

Entwickler: BioWare

BioWare Metascore: 86

Deutlich länger dürftet ihr mit der zwischen 2009 und 2014 erschienenen Dragon Age-Trilogie beschäftigt sein. Der erste Teil, Dragon Age: Origins kann einen Metascore von 86 vorweisen und ist damit der stärkste Ableger. Aber auch Teil zwei (79) und Inquisition (85) sind definitiv eine Empfehlung wert.

Die Rollenspiel-Veteran*innen von BioWare entführen euch hier in eine bezaubernde Fantasy-Welt voller Ritter, Zwerginnen und Elfen. Eine große Stärke der Dragon Age-Spiele ist die Freiheit, die ihr bei der Entwicklung eurer Spielfigur und der Handlung genießt. Mit Dragon Age: Dreadwolf befindet sich ein vierter Teil schon seit geraumer Zeit in Arbeit. Im Sommer 2024 soll es neue Informationen zum kommenden Rollenspiel geben.

Sea of Stars

10:54 Sea of Stars im Test-Video: Der nächste Rollenspiel-Hit

Release: 29. August 2023

29. August 2023 Entwickler: Sabotage

Sabotage Metascore: 87

Sea of Stars ist der "jüngste" Titel auf dieser Liste, orientiert sich tatsächlich aber an einer weit zurückliegenden Rollenspiel-Zeit. Wenn ihr Fans klassischer japanischer RPGs wie Chrono Trigger oder Final Fantasy seid oder wissen wollt, was diese so besonders gemacht hat, dann dürfte das Spiel genau das richtige für euch sein.

Optisch und spielerisch erwartet euch nämlich eine gelungene Hommage an die legendären Klassiker. Die Geschichte erzählt dabei von Valere und Zale, die während einer Mond-, beziehungsweise Sonnenfinsternis geboren wurden und daher als Retter*innen der malerisch gestalteten Fantasy-Welt auserwählt sind.

Monster Hunter Rise

1:16 Monster Hunter Rise - Erster Xbox-Trailer bestätigt den direkten Release im Game Pass - Erster Xbox-Trailer bestätigt den direkten Release im Game Pass

Release: 12. Januar 2022

12. Januar 2022 Entwickler: Capcom

Capcom Metascore: 88

Monster Hunter Rise ist der erste vollwertige Ableger der beliebten Action-RPG-Reihe auf der Nintendo Switch. Ein Jahr nach dem Release für Switch und PC wurden auch die anderen Konsolen bedient. Zum Glück! Rise ist nämlich ein hervorragender Vertreter des Genres, was der Metascore von 88 eindrucksvoll unterstreicht.

Im mittelpunkt steht natürlich wieder die extrem motivierende Gameplay-Spirale aus Monsterjagd und Item-Crafting. Mit den Teilen, die ihr von den liebevoll animierten Monstern erbeutet, verbessert ihr eure Ausrüstung und könnt so noch stärkere Monster erlegen. Durch eine Reihe von Updates wurde die Herausforderung im Endgame deutlich erhöht, weshalb ihr gut und gerne 100 Stunden und mehr einplanen könnt.

Pillars of Eternity (Serie)

1:20 Pillars of Eternity 2: Deadfire - Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe und Spielwelt - Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe und Spielwelt

Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Metascore: 89

Spätestens mit dem 2023 erschienenen Baldur's Gate 3 hat Larian Old-School-Rollenspiele voller Entscheidungen und Möglichkeiten wieder auf die Spiele-Landkarte gehievt. Der Trend ist allerdings schon länger abzusehen, immerhin konnte Larian mit Divinity: Original Sin und seinem Nachfolger schon Mitte der 2010er Jahre echte Achtungserfolge feiern.

Etwa zur selben Zeit brachte Obsidian Entertainment auch die beiden RPG-Hits Pillars of Eternity und Pillars of Eternity 2: Deadfire, die ihr beide im Game Pass findet, auf den Markt. Teil eins kann einen Metascore von 89 aufweisen, Teil zwei steht ebenfalls bei starken 88 Punkten.

Noch besser schnitten die Titel im GamePro-Test ab. Hier gab es nämlich sowohl für den ersten als auch den zweiten Ableger eine saftige 90.

Fable (Serie)

2:07 Das Reboot von Fable sieht im ersten Gameplay beeindruckend gut aus

Entwickler: Lionhead Studios

Lionhead Studios Metascore: 89

Mit einem technisch beeindruckendem, inhaltlich aber doch etwas verwirrendem Teaser hat Playground Games im Sommer 2023 einen ersten Ausblick auf das kommende Reboot von Fable gegeben. Während ihr auf das Rollenspiel wohl noch einige Zeit warten müsst, könnt ihr im Game Pass die Original-Trilogie nachholen.

Auf Metacritc steht Fable 2 aus dem Jahr 2008 mit einem Metascore von 89 am besten da, aber auch der Erstling von 2004 und Teil drei von 2010 können mit 85 beziehungsweise 80 Punkten überzeugen. Von der GamePro bekamen übrigens alle drei Ableger mehr als ordentliche 88 Punkte verliehen. Ein gewisser Hang zur Nostalgie ist vielleicht vonnöten, dann erwartet euch aber beste Rollenspiel-Unterhaltung.

Fallout (Serie)

0:56 Fallout 4 - Live-Action-Trailer »The Wanderer« - Live-Action-Trailer »The Wanderer«

Entwickler: Bethesda & Obsidian

Bethesda & Obsidian Metascore: 93

Einen starken Kontrast zu den vielen bunten Fantasy-Welten auf dieser Liste bietet die Fallout-Reihe. Im Game Pass sind mit Fallout 3, Fallout 4 und Fallout 76 alle von Bethesda entwickelten Ableger der Endzeit-Serie sowie mit Fallout: New Vegas das Spin-Off von Obsidian verfügbar.

Fallout 3 hat dabei mit 93 den höchsten Metascore, gefolgt von Teil vier (87) und New Vegas (84). Das MMO-Konzept von Fallout 76 kam gerade zum Release ziemlich schlecht an, was sich im Metascore von nur 52 niederschlägt. Seit 2018 hat sich aber einiges getan und mittlerweile ist auch der Online-Ableger durchaus einen Blick wert.

The Elder Scrolls (Serie)

1:23 The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition - Zweiter Trailer zeigt grafische Verbesserungen - Zweiter Trailer zeigt grafische Verbesserungen

Entwickler: Bethesda

Bethesda Metascore: 96

Natürlich darf spätestens seit der Übernahme durch Microsoft auch die zweite große Reihe von Bethesda nicht im Game Pass fehlen. Mit Morrowind, Oblivion und Skyrim stehen die drei großen Singleplayer-Rollenspiele ebenso zur Verfügung wie der MMO-Ableger The Elder Scrolls Online.

Zu Skyrim dürfte vermutlich alles gesagt sein, der Metascore von 96 reicht hier eigentlich schon als Aussage. Oblivion steht mit einem 94er-Score zusätzlich extrem gut da, Morrowind rundet das Paket mit 87 Punkten stark ab. Auch hier kann der Online-Teil nicht ganz das Niveau der SIngleplayer-Erfahrungen halten. Der Metascore in Höhe von 71 wird aber ebenfalls durch den schwachen Start des Spiels verzerrt.

Mass Effect (Serie)

1:48 Mass Effect Legendary Edition: Enthüllungstrailer zum Remaster mit großen Gefühlen

Entwickler: BioWare

BioWare Metascore: 96

Zu guter Letzt entführt euch der Game Pass auch noch in die Weiten des Alls. Die Mass Effect-Trilogie gilt als eine der besten Spiele-Reihen überhaupt. Die Geschichte ist packend und bietet jede Menge Freiheiten. Auf eurer Reise trefft ihr auf einen bunten Cast an interessanten Charakteren und erlebt spannende Abenteuer mit eurer Crew.

Alle drei Teile sind im Original und auch in der 2021 erschienen Legendary Edition verfügbar. Mass Effect 2 weist mit 96 den höchsten Metascore auf, aber auch die anderen beiden Teile kommen auf über 90 Punkte. Auch das eher enttäuschende Mass Effect Andromeda (71) könnt ihr spielen, während ihr auf den nächsten Teil der Serie wartet.

Natürlich bietet der Game Pass darüber hinaus noch jede Menge weitere Spiele(-Serien) für RPG-Fans. Hier ein paar Honorable Mentions, die eure Zeit auf jeden Fall auch wert sind:

Habt ihr schon alle Rollenspiele auf unserer Liste ausprobiert und welche haben euch am besten Gefallen? Gibt es RPG-Perlen im Game Pass, die wir vergessen haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!