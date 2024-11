Endlich ein Lebenszeichen: Die Mass Effect-Serie von Amazon kommt wirklich und wird das nächste große Ding nach Fallout

Mass Effect kommt als Amazon-Serie und das könnte richtig, richtig cool werden.

Wir haben extrem gute Neuigkeiten für alle Fans von Mass Effect: Die Amazon-Serie kommt endlich ins Rollen und befindet sich jetzt ganz offiziell in der Entwicklung. Das klingt also so, als würde aus dem Projekt tatsächlich etwas und wenn wir uns die letzte große Videospielverfilmung von Amazon so ansehen, könnte das ein echter Grund zur Vorfreude sein. Immerhin war die Fallout-Serie überraschend großartig.

Mass Effect kommt wirklich als Amazon-Serie, diese Leute sind daran beteiligt

Darum geht's: Schon vor drei Jahren haben wir davon berichtet, dass Amazon Prime einen Mass Effect-Deal anpeilt, aber das Ganze war noch nicht so richtig in trockenen Tüchern. Aber das hat sich jetzt geändert und die Serie wurde jetzt ganz offiziell als in der Entwicklung befindlich angekündigt (via: Variety).

Wie viel Potential in den Storys der Mass Effect-Spiele steckt, macht dieses Talk-Video deutlich:

1:15:15 Von Mass Effect bis Fallout: Die besten Gaming-Universen (und Avatar)

Autoplay

Von wem kommt die Mass Effect-Serie?

Die Amazon Studios haben Daniel Casey als Drehbuchautoren und ausführenden Produzenten verpflichtet. Der Mann hat bereits das Skript zu Fast & Furious 9 geschrieben und an Kin mitgewirkt. Außerdem zeichnet er für Rewrites des 10 Cloverfield Lane-Drehbuchs verantwortlich.

als Drehbuchautoren und ausführenden Produzenten verpflichtet. Der Mann hat bereits das Skript zu Fast & Furious 9 geschrieben und an Kin mitgewirkt. Außerdem zeichnet er für Rewrites des 10 Cloverfield Lane-Drehbuchs verantwortlich. Als weiterer Executive Producer ist auch Karim Zreik mit an Bord, sowie Ari Arad und Michael Gamble . Letzteren kennt ihr wahrscheinlich alle vom Dragon Age: The Veilguard- und Mass Effect: Andromeda-Entwicklerstudio Bioware und er arbeitet aktuell auch am neuesten Teil der Mass Effect-Reihe, Mass Effect 5.

. Letzteren kennt ihr wahrscheinlich alle vom Dragon Age: The Veilguard- und Mass Effect: Andromeda-Entwicklerstudio Bioware und er arbeitet aktuell auch am neuesten Teil der Mass Effect-Reihe, Mass Effect 5. Karim Zreik war beim mittlerweile schon wieder eingestampften Marvel-Television-Zweig tätig und hat dort unter anderem an den überaus erfolgreichen Marvel-Serien Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und The Punisher als ausführender Produzent gearbeitet.

war beim mittlerweile schon wieder eingestampften Marvel-Television-Zweig tätig und hat dort unter anderem an den überaus erfolgreichen Marvel-Serien Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und The Punisher als ausführender Produzent gearbeitet. Ari Arad oder zumindest seine Projekte kennt ihr wahrscheinlich ebenfalls schon, immerhin hat er unter anderem als Executive Producer an Iron Man und der neueren Ghost in the Shell-Verfilmung sowie der Uncharted- und der Borderlands-Adaption mitgewirkt.

Worum geht's und wann kommt die Serie? Das steht beides leider noch nicht fest. Wir wissen bisher also nicht, ob sich die Amazon-Serie den Ereignissen aus den Spielen widmet oder beispielsweise eine ganz andere Geschichte im Mass Effect-Universum erzählt. Wenn die Produktion jetzt erst losgehen kann, dürfte es auch noch einige Jahre dauern, bis die Serie dann wirklich veröffentlicht wird.

Es gab da doch noch was: Richtig, eigentlich hieß es ebenfalls bereits 2021, Netflix würde an einer Animationsserie zu Mass Effect arbeiten, bei der wir unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Aber um das Projekt ist es seitdem verdächtig still geworden und Netflix hat sich mittlerweile auch von den meisten bisherigen Choose-your-own-Adventure-Projekten verabschiedet. Wir würden also eher nicht darauf wetten, dass diese Netflix-Serie wirklich noch kommt, aber wer weiß.

Was erhofft ihr euch von der Amazon-Serie, wie sollte die eurer Meinung nach am besten sein?