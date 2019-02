MAX & DreamHack Leipzig 2019 - The Division 2 oder Anthem – welches Spiel lohnt sich für wen? Unser Talk auf der DreamHack

Ob ihr in fremde Welten aufbrecht und im Javelin gegen Außerirdische kämpft oder im fast entvölkerten Amerika versucht, die Ordnung wiederherzustellen, das ist für Loot-Shooter-Fans die große Frage in diesem Frühling. The Division 2 oder Anthem, was kommt auf die Platte?

Entscheiden könnt das letztlich nur ihr selbst, wir wollen euch auf der DreamHack Leipzig 2019 allerdings zumindest einen groben Leitfaden an die Hand geben, für welche Spielertypen sich die beiden Titel eignen und wer vielleicht lieber zum einen oder anderen greifen sollte.

Unsere Experten Sven von MeinMMO und Tobi von der GamePro besprechen gemeinsam mit unserem Moderator Dawid die Stärken und Schwächen der beiden Spiele und helfen euch (hoffentlich) bei der Qual der Wahl. Schließlich werden beide Kandidaten viel Zeit in Anspruch nehmen.

The Division 2 & Anthem auf der DreamHack

Wann? Samstag, 16. Februar, 14 bis 15 Uhr

Samstag, 16. Februar, 14 bis 15 Uhr Wo? Auf Twitch, YouTube & live in Leipzig

Wir sind vom 15. Bis 17. Februar auf der DreamHack Leipzig 2019, außerdem sind wir offizieller Medienpartner der Mega-LAN. Wenn ihr Natascha, Michi, Daniel und den Rest unseres Teams live sehen wollt, könnt ihr also auch an unserem Stand vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns auf Twitch oder YouTube

