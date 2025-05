Fortnite-Update 35.10 kommt heute - Server-Status und neue Inhalte im Live-Ticker

Das neue Fortnite-Update ist besonders etwas für Fans von Chewbacca.

Mit dem letzten großen Fortnite-Update 35.00 startete kürzlich das Galactic Battle, ein Crossover, bei dem sich alles rund um Star Wars drehte. Auch Version 35.10 wird neue Inhalte dafür liefern. Epic hat sogar schon mehr dazu verraten.

Was euch mit Version 35.10 erwartet und wann die Server offline gehen, erfahrt ihr hier bei uns im Live-Ticker.

05:30 Uhr Guten Morgen! Möge die Macht mit Epic Games sein und die Wartungsarbeiten rasch vorübergehen. Noch dauert es allerdings etwas, bis sie starten.

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Donnerstag, den 15. Mai 2025

Am Donnerstag, den 15. Mai 2025 Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? Erfahrungsgemäß gehen die Server um 10 Uhr offline. Das Matchmaking wird meist 30 Minuten früher deaktiviert.

Wann kann ich wieder Fortnite spiele? Die Wartungsarbeiten dauern in der Regel bis zur Mittagszeit oder etwas länger, also etwa zwei bis drei Stunden. Das ist aber nur ein Richtwert.

Wann die Server offline und wieder online gehen, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker.

0:35 Fortnite zeigt Star Wars-Crossover, das am 02. Mai startet

Das Update dreht sich im BR-Modus vor allem um einen Star Wars-Charakter: Chewbacca. Der flauschige Sidekick von Han Solo erscheint und hat seinen Wookiee-Bowcaster im Gepäck. Zum ersten Mal erwartet uns außerdem ein CA-87-Jawa-Streublaster, der in Truhen auf der Insel zu finden ist.

"Ein Freund mit Fell" bringt neue Waffen mit.

Das Star Wars-Crossover wird bis zum Live-Event am 7. Juni noch um Inhalte erweitert, die sich unter anderem um The Mandalorian drehen. Mehr dazu findet ihr in unserer großen Übersicht zu Kapitel 6 Season 3:

Wir wissen ebenfalls bereits, dass mit Update 35.10 auch LEGO Fortnite erweitert wird. Vom 15. bis 26. Mai können wir "Rasantes Überleben" spielen.

Bis zu vier Stunden Spielzeit können wir in einer öffentlichen Welt verbringen, die nicht unsere eigene ist. Der Fortschritt und das Inventar werden nicht über die Spielsitzung hinaus gespeichert, stattdessen erhalten wir eine feste Startausrüstung aus Lichtschwert, Ressourcen und vielem mehr. Alle Fähigkeiten für einen Jedi-Meister sind direkt freigeschaltet. Dafür sind PvP und Eliminierungen aktiviert.

Das war aber natürlich noch nicht alles. Bekannte Fortnite-Insider wie Shiina haben auf Social Media bereits gepostet, was sie vom Update erwarten, darunter etwa weitere Star Wars-Skins. Meist ist die Trefferquote sehr hoch, wenngleich sich nicht immer alle Inhalte auf das aktuelle Update beziehen.

Was uns im Detail noch mit dem Update erwartet, fassen wir dann im Live-Ticker zusammen. Während der Wartungsarbeiten tauchen meist viele Leaks auf.