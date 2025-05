GTA 6 - Gameplay-Trailer: Rockstar schuldet uns noch echte Spielszenen und zu diesem Zeitpunkt könnte es endlich soweit sein

Wann können wir mit dem ersten richtigen Gameplay von GTA 6 rechnen?

Mittlerweile hat Rockstar Games bestätigt, dass der zweite Trailer zu GTA 6 nicht nur Zwischensequenzen, sondern auch Ingame-Material zeigt. Um "richtige" Spielszenen handelt es sich hier aber noch nicht. Stattdessen bekommen wir im zweiten Trailer filmisch aufbereitetes Gameplay zu sehen, das nicht aus der Spielerperspektive gezeigt wird.

Kurzum: Bislang hat uns Rockstar noch keine konkrete Idee davon gegeben, wie sich GTA 6 wirklich spielen wird. "Richtiges" Gameplay mit allem Drum und Dran – also in Spielerperspektive und mit Bildschirmanzeigen – steht noch aus.

Doch wann ist mit dem ersten handfesten Gameplay-Trailer zu Grand Theft Auto 6 zu rechnen? Hierzu gibt es bereits erste Anhaltspunkte.

Grand Theft Auto 6 Gameplay-Trailer - Möglicher Release

Vorab könnt ihr euch aber hier noch einmal den aktuellen Trailer zu GTA 6 ansehen:

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Also, wann könnte erstes Gameplay zu GTA 6 gezeigt werden? Sollte Rockstar das bislang angepeilte Release-Datum von GTA 6, den 26. Mai 2026, einhalten, dann gehen wir davon aus, dass der erste echte Gameplay-Trailer circa zwei Monate vorher erscheint. Also zwischen Ende Februar und März 2026.

Wie wir darauf kommen? Schauen wir uns doch mal an, wie Rockstar das bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 gehandhabt hat. Erstes handfestes Gameplay-Material zu GTA 5 wurde am 9. Juli 2013 veröffentlicht – circa zwei Monate vor dem Release des San Andreas-Abenteuers (17. September 2013).

Ein ähnliches Muster verfolgte Rockstar bei Red Dead Redemption 2: Erste richtige Spielszenen des Western-Hits wurden am 9. August 2018 veröffentlicht. Am 26. Oktober 2018 kam das Spiel auf den Markt. Zwischen erstem Gameplay-Trailer und Release lagen also ebenfalls etwas mehr als zwei Monate.

Also, was lernen wir daraus? Handfestes Gameplay zeigte Rockstar bei seinen letzten beiden großen Titeln recht "kurz" vor dem Release. Davon ausgehend, dass das Entwicklerstudio an diesem Muster festhält, kommt bei GTA 6 bislang eben Ende Februar oder März 2026 als Zeitrahmen für den ersten Gameplay-Trailer infrage.

Und jetzt kommt das große "Aber"! Es könnte durchaus sein, dass Rockstar den sonnigen Vice City-Trip ein zweites Mal verschiebt. Diese Warnung hat kürzlich der bekannte Brancheninsider Jason Schreier in einem Bloomberg-Report (via Gamerant) ausgesprochen.

Auch ein Blick auf Rockstars Release-Historie zeigt, dass es durchaus im Rahmen des Möglichen liegt, dass GTA 6 doch erst im Herbst 2026 aufschlagen könnte. Sollte das so sein, könnten wir erstes Gameplay noch viel später zu Gesicht bekommen, nämlich erst im Sommer 2026.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an das konkrete Gameplay von GTA 6?