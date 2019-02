maxdreamhack - Unser Programm für die Mega-LAN

Auch wenn die klassische Keller-LAN etwas aus der Mode geraten sein sollte, ist das Phänomen LAN-Party längst nicht tot - das beweist auch die DreamHack Leipzig 2019. Und weil wir bei MAX alle riesige LAN-Fans sind, wollten wir uns das Spektakel nicht entgehen lassen!

Egal ob live an unserem Stand in Leipzig oder auf Twitch und YouTube, ihr findet uns vom 15. bis 17. Februar jeden Tag ab 11 Uhr in bester LAN-Laune und mit einem coolen Programm von A wie Anthem über C wie Casemodding bis Z wie Zum-Schlafen-ist-nachher-noch-Zeit.

Webedia und MAX sind offizielle Medienpartner der DreamHack Leipzig 2019, wir werden also für die Dauer des Events immer wieder darüber berichten, auf den Websites und via Social Media.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Unser DreamHack-Programm

Donnerstag, 14. Februar

Ab 20 Uhr - DreamHack-Warm-up: Ob der Aufbau ohne Großbrände über die Bühne ging hat, seht ihr hier!

Ab 21 Uhr - Destiny 2 vs. Anthem: Nexxoss Gaming und sein Gast sprechen über die Zukunft des Loot-Shooters

Freitag, 15. Februar

Ab 11 Uhr - DreamHack-Warm-up & Wootbox

Ab 12 Uhr - Metro Exodus: Release-Gameplay

Ab 13 Uhr - Die Multiplayer-Hits 2019

Ab 14 Uhr - eSport in Deutschland: Wohin geht die Reise?

Ab 16 Uhr - Ein Tag im Leben eines eSportlers

Ab 17 Uhr - So machst du Gaming zum Beruf

Ab 18 Uhr - FIFA im E-Sport 2019

Ab 19 Uhr - Finale des Breuninger Beat-the-Pro-Cups

Ab 20 Uhr - Anthem: Episode 3 von »Unlikely Allies«

Ab 20:30 Uhr - Anthem: Der große Release-Talk

Ab 21:30 Uhr - Anthem: MAX zockt

Samstag, 16. Februar

Ab 11 Uhr - DreamHack-Warm-up & Wootbox

Ab 12 Uhr - LAN mit MAX

Ab 13 Uhr - Coaching: »Crash«-Kurs für GameStar Plus

Ab 14 Uhr - The Division 2 vs. Anthem

Ab 15 Uhr - Casemodding als Beruf

Ab 16 Uhr - Die Offline-Games der DreamHack

Ab 17 Uhr - Steam-Exodus?

Ab 18 Uhr - Pitch your Game: The Elder Scrolls 6

Ab 19 Uhr - Cakexplosion: Casemodding trifft Cakemodding

Ab 21 Uhr - LAN mit MAX

Sonntag, 17. Februar

Ab 11 Uhr - DreamHack-Warm-up & Wootbox

Ab 12 Uhr - Cosplay-Tipps von der Contest-Jury

Ab 13 Uhr - Die Multiplayer-Hits der Messe

Ab 14 Uhr - Coaching: Natascha & Smash Bros. Ultimate

Ab 15 Uhr - Das große DreamHack-Quiz

Ab 17 Uhr - LAN mit MAX

Ab 18 Uhr - Anthem Together mit dem Heider und Leya (Werbung)

Alle Infos zur DreamHack Leipzig 2019