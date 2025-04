Dieser McDonald's hat als einizge Filiale auf der Welt ein blaues Logo - das ist der Grund

Das ist er, der einzige McDonald's mit blauem Logo (Bild: bsky.app/profile/ericsandwich.bsky.social).

Das goldene M dürfte für die allermeisten Menschen untrennbar mit der US-amerikanischen Fast-Food-Kette McDonald's verbunden sein. Es prangt an den allermeisten Filialen, oft hoch oben in der Luft, aber eben nicht an allen. Es gibt zum Beispiel auch eine einzige Niederlassung, bei der das M blau ist.

Der McDonald's in Sedona hat als einzige Filiale ein blaues M-Logo

Das gibt es nur in Arizona: Der McDonald's in Sedona, Arizona hat ein bläulich-türkises M, das riesig groß an der Filiale prangt. Das sorgt bei vielen Touristen und Besucher*innen für Erstaunen bis Begeisterung. Immerhin eine einmalige Foto-Gelegenheit, wie dieser Post von 2020 belegt:

Wieso ist das M hier nicht gelb, sondern blau? Es liegt an den örtlichen Bestimmungen. Weil das Farbschema der Umgebung nicht zu stark aufgebrochen werden soll und ein goldenes M zu sehr von der Schönheit des Settings ablenken würde, musste sich McDonald's beziehungsweise der örtliche Franchise-Nehmer beugen (via: Oddity Central).

So fügt sich die Farbgebung des Schnellrestaurants besser in die Landschaft ein. Die besteht vor allem aus Wüste und roten Felsen sowie blauem Himmel, falls ihr euch das anhand des gleich gefärbten McDonald's noch nicht gedacht haben solltet.

Der Ort beziehungsweise die Obrigkeit von Sedona setzt insgesamt viele Regulationen durch, die beispielsweise die Helligkeit von Schildern, Lichter und die Farbe von Bauwerken bestimmen. Solche Regelungen existieren übrigens auch in vielen Gemeinden Deutschlands, falls ihr mal ein Haus streichen wollt.

Es gibt aber noch mehr Ausnahmen von der Standard-Farbkodierung

Weltweit existiert zwar wohl nur ein McDonald's mit blauem M, aber noch einige andere, die ebenfalls vom klassischen Goldgelb abweichen:

Da wäre zum Beispiel eine Filiale direkt an der Avenue des Champs-Élysées in Paris, Frankreich. Dort schreiben die örtlichen Bestimmungen vor, dass ein gelbes Logo ebenfalls nicht erlaubt wäre, weshalb das McDonald's-M hier schlicht weiß ist (via: Taste of Home).

In Rocklin, Kalifornien soll es einen McDonald's mit knallrotem M-Logo geben. Das befindet sich dann aber natürlich nicht auf rotem Hintergrund.

Schwarze Bögen findet ihr in Monterey, Kalifornien und in Floridas Winter Haven gibt es sogar eine Filiale, die nur einen einzigen Bogen hat.

Zwei ganz besonders edle McDonald's-Niederlassungen gibt es in Kristiansand, Norwegen sowie in New Hyde Park, New York. Hier finden sich die Burger-Buden in historischen Gebäuden, die ordentlich was hermachen und müssen ganz ohne klassisches M-Logo auskommen.

Hättet ihr gedacht, dass es überhaupt McDonald's-Filialen gibt, die kein gelbes M-Logo mit dem klassischen Doppelbogen haben? Habt ihr vielleicht sogar noch andere Beispiele gesehen?