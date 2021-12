Bei MediaMarkt könnt ihr gerade die gut für die Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra Plus mit 256 GB für nur 22 Euro im Sonderangebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es derzeit weder diese Karte noch die etwas langsamere normale SanDisk Ultra irgendwo sonst so günstig. Der Versand ist kostenlos. Der Deal gilt noch bis 14 Uhr am 24. Dezember oder solange der Vorrat reicht. Hier findet ihr ihn:

Was taugt die SanDisk Ultra Plus für die Nintendo Switch?

Die SanDisk Ultra Plus ist eine leicht verbesserte Version der normalen SanDisk Ultra und mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 130 MB/s sehr gut für Nintendo Switch geeignet. Die Switch benötigt eine MicroSD-Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60, besser aber von über 80 MB/s.

Zwar ist die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra Plus eher niedrig, weswegen sie nicht zum Aufnehmen von 4K-Videos taugt. Beim Einsatz in der Switch macht das allerdings kaum einen Unterschied. Auch hinsichtlich der Größe ist die angebotene Karte gut für die Nintendo Switch geeignet: Da die meisten Switch-Spiele nicht besonders viel Platz brauchen (selbst Legend of Zelda: Breath of the Wild ist nur circa 15 GB groß), reichen 256 GB für eine Menge Titel.

