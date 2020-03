Bis zum 14. April gibt es bei MediaMarkt besondere Oster-Angebote. Neben täglichen Top-Deals wie dem heutigen Sony OLED 4K TV, erwartet euch zudem die Möglichkeit Spiele für die PS4 und Xbox One günstiger zu kaufen. Einmal mehr gibt es eine 3-für-2-Aktion bei MediaMarkt.



So funktioniert die Aktion: Wählt einfach drei Spiele der Aktionsseite aus und legt sie in den Warenkorb. Dort wird dann das günstigste der drei als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen. Entsprechend ist es empfehlenswert drei Spiele zu wählen, die in einem ähnlichen Preissegment liegen. Dabei könnt ihr die Spiele für PS4 und Xbox One frei kombinieren.

3-für-2-Aktion für Games

3-für-2-Aktion: Spiele für PS4 & Xbox One günstiger

Wir haben euch wie immer jeweils ein Bundle pro Plattform beispielhaft zusammengestellt. Damit seht ihr, wie ihr mit der Aktion von MediaMarkt beim Kauf der Spiele profitieren könnt. Die Pile of Shame will schließlich stets gefüllt werden.



Spiele für PS4: Dieses Bundle kostet euch einzeln im Bestpreisvergleich insgesamt 151 Euro. Bei MediaMarkt zahlt ihr dagegen nur 128,98 Euro und spart somit rund 22 Euro.

PS4-Spiele bei MediaMarkt

Spiele für Xbox One: Wenn ihr diese Spiele jeweils zu ihrem aktuell besten Einzelpreis kaufen würdet, dann kostet euch das Bundle insgesamt 117 Euro. Bei MediaMarkt zahlt ihr dank des Angebots nur 84,98 Euro. Damit spart ihr euch rund 32 Euro.

Xbox-Spiele bei MediaMarkt