Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade den mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG NANO867 in der Größe 55 Zoll zum sehr günstigen Preis von 613,40 Euro. Auf der Produktseite wird noch der normale Preis von 849 Euro angezeigt, der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Der Versand ist kostenlos. MediaMarkt ist damit laut Vergleichsplattformen mit weitem Abstand der günstigste Anbieter. Nach Angaben von Geizhals liegt der zweitgünstigste Preis derzeit bei 809 Euro.

LG NANO867 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 849€ für 613,40€

Das Angebot ist offenbar Teil der Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt, in der es unter anderem viele Fernseher von LG, Samsung und Sony günstiger gibt. Normalerweise gibt es auf Modelle von LG allerdings nur 15 Prozent Rabatt. Weshalb in diesem Fall deutlich mehr abgezogen wird, bleibt das Geheimnis von MediaMarkt. Die Angebote aus dem Gutscheinheft gelten noch bis 9 Uhr am 13. Januar, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Zur Übersicht kommt ihr hier:

MediaMarkt Gutscheinheft: Zu den Angeboten

Was bietet der LG NANO867?

Der LG NANO867 ist aktuell eine der günstigsten Möglichkeiten, an einen 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 zu kommen. Der Anschluss ermöglicht mit der PS5 und der Xbox Series X prinzipiell Gaming in 4K bei bis zu 120 fps. Auch durch den sehr niedrigen Input Lag von circa 6 ms bei 120 Hz ist der LG NANO867 sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet.

Davon abgesehen bietet er solide Mittelklassequalität. Der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels eher niedrig, woran auch das mäßig effektive Local Dimming wenig ändert. Dafür ist die Bildqualität weniger vom Blickwinkel abhängig und die NanoCell-Beschichtung sorgt für bessere Farbwiedergabe. Durch das kaum reflektierende Display eignet sich das Modell zudem gut zur Nutzung in hellen Räumen, wozu auch die im Vergleich zu 4K-TVs der unteren Preisklasse deutlich höhere Spitzenhelligkeit beiträgt.

