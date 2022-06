MediaMarkt MwSt.-Aktion: Switch Sports, Xbox Series S & PS5-Controller zum Bestpreis

MediaMarkt hat die "3 Tage Wahnsinn"-Aktion gestartet und schenkt euch bei dieser einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer. Dabei gibt es rund 18.000 Produkte günstiger. Wir haben euch nun drei Deals herausgesucht, die sich für euch lohnen könnten. Es handelt sich dabei jeweils um aktuelle Bestpreis und bei einem sogar um einen absoluten Bestpreis.

So lange läuft das Angebot: Ihr könnt von der Mehrwertsteuer-Aktion noch bis Sonntag, den 26. Juni 2022 oder solange der Vorrat jeweils reicht, profitieren.

MwSt geschenkt: Die geschenkte Mehrwertsteuer gibt euch pro teilnehmendem Produkt einen Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent.

Nintendo Switch Sports zum neuen Bestpreis

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet mit Nintendo Switch Sports den Nachfolger von Wii Sports für die Nintendo Switch für nur 36,24€. Günstiger gab es das Sport-Spiel bisher noch nie. Entsprechend ist das nun eine gute Gelegenheit es euch zu sichern.

Das erwartet euch: In unserem Test kommt Autorin Annika Bavendiek zum Ergebnis, dass es sich um einen würdigen Nachfolger von Wii Sports handelt. Dabei sorgt gerade das Spielen im lokalen Multiplayer mit Freunden oder Familie für viel Spaß.

Ich habe meine Mutter, die nichts mit Videospielen am Hut hat, selten so amüsiert rumhampeln gesehen, als sie mich bei Chanbara gnadenlos von der Plattform geprügelt hat. Alleine dass Switch Sports sowas schafft, macht mich glücklich. Da ist es mir dann auch egal, wie verzeihend die Steuerung ist.

16 4 Mehr zum Thema Nintendo Switch Sports im Test: Ein würdiger Wii Sports-Nachfolger

Xbox Series S für nur 244€ im Angebot kaufen

So gut ist der Deal: Bei der MwSt.-Aktion von MediaMarkt erhaltet ihr die Xbox Series S für nur 244,46€. Günstiger gibt es sie derzeit nirgends sonst. Damit ist es ein aktueller Bestpreis. Der absolute Bestpreis für die Konsole liegt bisher bei rund 220€. Im Vergleich zu anderen Anbietern ist MediaMarkt aktuell rund 13€ günstiger.

Das kann die Konsole leisten: Mit der Xbox Series S könnt ihr Full-HD Gaming und Gaming in 1440p erwarten. Dies mit 60 FPS und mehr je nach Spiel. Es handelt sich zudem um eine Konsole, die kein Laufwerk besitzt. Ihr müsst also mit rein digitalen Inhalten leben.

134 4 Mehr zum Thema Xbox Series S im Test: Next Gen-Gefühl mit harten Einschnitten

PS5 DualSense Wireless-Controller zum aktuellen Bestpreis

Top-Angebot: Ihr erhaltet bei MediaMarkt den PS5 DualSense Controller in der Farbe Weiß für nur 57,31€. Das ist derzeit der beste Preis. Natürlich nicht so günstig wie während der Days of Play als er nur 49,99€ gekostet hat. Wer dennoch jetzt einen weiteren PS5-Controller braucht, bekommt diesen hier nirgends günstiger.

Zu was der DualSense-Controller in der Lage ist, zeigt das aktuelle Beispiel von F1 22.

3 1 Mehr zum Thema F1 22 lässt euch dank DualSense auf PS5 den Schotter auf der Straße spüren