Bei MediaMarkt könnt ihr gerade die gut für die PlayStation 5 geeignete SSD WD Black SN850 mit 1 TB Speicherplatz im Angebot bekommen. Auf der Produktseite wird auch zwar noch der Normalpreis von 159 Euro angezeigt, an der Kasse gibt es aber einen Direktabzug von 20 Euro, sodass der Preis auf 139 Euro sinkt. So günstig gibt es die SSD laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Der Deal läuft noch bis 9 Uhr am 13. Dezember. Hier findet ihr ihn:

Was taugt die WD Black SN850 für die PS5?

Die WD Black SN850 ist eine NVMe-SSD, die nicht nur aufgrund ihres Formfaktors gut in die PS5 passt, sondern auch die nötige Geschwindigkeit mitbringt: Die maximale Lesegeschwindigkeit liegt bei 7.000 MB/s. Für die Verwendung in der PS5 sollten es wenigstens 5.500 MB/s sein. Die WD Black SN850 ist also bestens für PS5 geeignet. In manchen Spielen lädt sie sogar wenige Sekunden schneller als die standardmäßig in der PS5 verbaute SSD, bei anderen liegt sie ungefähr gleichauf.

Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Heatsink dazukaufen

Die von MediaMarkt angebotene Version der WD Black SN850 besitzt allerdings keinen Heatsink. Damit sie in der Konsole nicht überhitzt, solltet ihr separat einen dazukaufen und anbringen. Heatsinks sind nicht sonderlich teuer: Die günstigsten gibt es schon ab 5 Euro, hochwertigere Modelle können aber auch ungefähr 25 Euro kosten. Dabei müsst ihr jedoch darauf achten, einen schlanken Heatsink zu kaufen, da viele Modelle zu dick für die PS5 sind. Hier eine kleine Auswahl an passenden Heatsinks:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD und eines Heatsinks für die PlayStation 5 achten solltet, erfahrt ihr hier:

