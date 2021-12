Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr gerade einige PS4-Spiele aus der Reihe „PlayStation Hits“ günstig im Angebot, nämlich für 9,99 Euro statt der üblichen 19,99 Euro. Das gilt allerdings nicht für die gesamte Reihe, sondern vor allem für die PlayStation-Exklusivtitel. Hier die Auswahl:

Bei Saturn und MediaMarkt fallen bei Spielen in der Regel 2,99 Euro Versandkosten an. Bei erst ab 18 freigegebenen Spielen wie God of War, The Last of Us und Until Dawn sind es 4,99 Euro. Diese könnt ihr aber vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.

Noch günstiger durch 3 für 2

Besonders günstig kommt ihr weg, wenn ihr auch noch die parallel bei Saturn und MediaMarkt laufende 3-für-2-Aktion nutzt. Bei beiden Händlern könnt ihr nämlich gerade drei Spiele für PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One oder PC kaufen und müsst nur zwei bezahlen. Das günstigste gibt es geschenkt. Das Angebot gilt für alle vorrätigen Spiele aus dem Sortiment.

Somit könnt ihr drei der PS4-Hits für insgesamt 19,98 Euro bekommen. Selbstverständlich könnt ihr sie aber auch mit anderen Spielen kombinieren, wobei man die 3-für-2-Aktion natürlich am besten ausnutzt, wenn man drei ähnlich günstige Spiele zusammen kauft. Hier ein paar Vorschläge:

Während der Einzelpreis der PS4-Hits noch bis zum 24. Dezember bei 9,99 Euro bleiben soll (wobei einzelne Spiele natürlich auch schon vorher ausverkauft sein könnten), läuft die 3-für-2-Aktion nur noch bis Samstag.