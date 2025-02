Diese GTA-Alternative hatte schon 2008 fast vollständig zerstörbare Umgebungen - erinnert ihr euch?

Dieses Bild fasst Mercenaries 2 ziemlich gut zusammen.

Das Jahr 2008 brachte ein paar wirklich fantastische Spiele hervor, von denen einige bis heute als echte Klassiker gelten. GTA 4, Little Big Planet, Fallout 3, Metal Gear Solid 4 oder Gears of War 2 dürften vielen bis heute in allerbester Erinnerung geblieben sein.

Im selben Jahr erschien aber auch ein Open-World-Spiel von Pandemic Studios, den Entwickler*innen von Star Wars: Battlefront 1 und 2 sowie den beiden Destroy All Humans!-Spielen, das die meisten mittlerweile vergessen haben dürften. Dabei steckte viel Spaß in Mercenaries 2: World in Flames.

Zerstörbare Open-World-Sandbox

Das ist Mercenaries 2: Wie es der Name schon verrät, handelte es sich bei dem Actionspiel um einen zweiten Teil. Der Vorgänger Mercenaries: Playground of Destruction war 2005 für PS2 und Xbox erschienen. Teil Zwei erschien dann ebenfalls für die PS2, aber auch für PS3, Xbox 360 und den PC.

Im Spiel steuert ihr einen von drei Söldner*innen, die im von Krieg gebeutelten Venezuala Jagd auf den Milliardär Ramon Solano machen. Die Geschichte ist dabei nur der Aufhänger für ein absolutes Actionspektakel, wie es auch ein Reddit-User beschreibt:

"Mercenaries Two war im Grunde GTA ohne Polizei und [mit] zerstörbaren Umgebungen."

In Mercenaries 2 könnt ihr euch größtenteils frei bewegen und selbst entscheiden, was ihr als nächstes tun möchtet. Viele Aufgaben erinnern dabei auch an die Just-Cause-Spiele. Man fährt also zu einem bestimmten Punkt und jagt dort alles in die Luft.

Und das macht hier besonders viel Spaß, weil die Spielwelt nahezu komplett zerstörbar ist. Wie in den Battlefield-Spielen aus dieser Zeit stürzen Häuser bei Beschuss glaubhaft in sich zusammen, auch riesige Schiffe und Bunkeranlagen können in ihre Einzelteile zerlegt werden.

So sah das Ganze dann aus:

0:32 Mercenaries 2: Der Launch-Trailer des Actionspiels

Die Entwickler*innen geben euch dabei ein breites Arsenal an Spielzeugen an die Hand. Von Raketenwerfern über verschiedene Panzer und Helikopter bis hin zu einer ganzen Reihe von verschiedenen Luftschlägen ist dabei so ziemlich alles geboten, was eine solche Zerstörungsorgie braucht.

Tatsächlich sollte Mercenaries 2 aber auch eines der letzten Pandemic-Spiele werden. Im Jahr darauf folgten noch Der Herr der Ringe: Die Eroberung und das ebenfalls stark unterschätzte Weltkriegs-Actionspiel Saboteur, bevor das Studio geschlossen wurde.

Habt ihr Mercenaries 2 damals gespielt? Wie hat euch das Open-World-Spektakel gefallen?