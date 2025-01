Meta Quest 3 im Angebot: Leistungsstarke VR-Brille nur bis Montag zum Top-Preis im MediaMarkt-Sale sichern!

Durch den großen MediaMarkt Neujahrs-Sale könnt ihr euch aktuell die VR-Headsets Meta Quest 3 und 3S im Angebot schnappen.

Update: Leider ist die normale Meta Quest 3 inzwischen sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn nur noch in bestimmten Märkten verfügbar. Es wäre aber immerhin möglich, dass die Händler bis Montag noch einmal für Nachschub sorgen, also kann es sich lohnen, später nochmal vorbeizuschauen. Die viel günstigere Meta Quest 3S ist hingegen nach wie vor problemlos zu bekommen:

Originalmeldung:

Nur noch bis Montag bekommt ihr durch den großen Neujahrs-Sale bei MediaMarkt einen Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment, was gerade bei einigen sonst teuren Technik-Produkten zu günstigen Preisen führt. Im Gaming-Bereich sind unter anderem alle aktuellen Konsolen von der PS5 bis zur Nintendo Switch und auch das derzeit beliebteste VR-Headset, die Meta Quest 3, mit dabei:

Neben dem Original könnt ihr euch zudem die erst im Oktober 2024 erschienene, günstigere Meta Quest 3S im Angebot sichern. Beide VR-Brillen bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo sonst zu einem so guten Preis, in beiden Fällen gibt es zudem das Spiel Batman Arkham Shadow kostenlos dazu:

Der Extra-Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Die Deals gelten noch bis zum Ende des Sales am 6. Januar, sofern sie nicht vorher vergriffen sind.

Meta Quest 3 und 3S: Was können die beiden VR-Brillen?

Die Meta Quest 3S ist genauso leistungsstark wie die viel teurere normale Quest 3. Der größte Unterschied liegt in der Qualität der Linsen.

Sowohl die Meta Quest 3 als auch die Quest 3S sind komplett eigenständige VR-Headsets, die keinen PC und keine Konsole brauchen, sondern Spiele direkt über den integrierten Prozessor abspielen. Da sie zudem integrierte Kameras zur Erfassung der Umgebung bieten und hochwertige Motion Controller mitgeliefert werden, könnt ihr die VR-Brillen vollständig kabellos und mobil verwenden. Das sorgt für eine fantastische Bewegungsfreiheit, vorausgesetzt natürlich, ihr verfügt über genügend Platz.

Alternative lassen sich beide Headsets aber auch per Kabel oder WLAN mit einem PC verknüpfen. Dadurch könnt ihr sogar VR-Spiele spielen, die auf der Meta Quest 3 nicht nativ laufen würden, beispielsweise das Steam-exklusive Half-Life Alyx.

Sowohl bei der Meta Quest 3 als auch bei der Quest 3S bekommt ihr aktuell das neue VR-Spiel Batman Arkham Shadow gratis dazu.

Was die Leistungsstärke angeht, gibt es kaum Unterschiede zwischen der normalen Meta Quest 3 und der Quest 3S. Beide VR-Brillen verwenden nämlich den gleichen Prozessor. Auch Mixed Reality, also die Verschmelzung aus virtueller Realität und realer Umgebung, beherrschen beide Headsets. Mit der Meta Quest 2 funktionierte das noch nicht, da diese nicht über so hochwertige Kameras verfügte.

Der Unterschied liegt vor allem in der Qualität der Linsen: Die Meta Quest 3S verwendet noch die günstigeren Fresnell-Linsen, die schon bei der Meta Quest 2 zum Einsatz kamen, während die Quest 3 auf die hochwertigeren Pancake-Linsen setzt. Dadurch ist das Bild gerade an den Rändern schärfer.