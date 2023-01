Metacritic veröffentlicht die 10 besten Switch-Spiele aus 2022 und keines davon ist von Nintendo

Metacritic hat ein großes Ranking erstellt, in dem die besten Switch-Spiele nach ihrer Metacritic-Bewertung aufgelistet sind. Die Top 40 besteht dabei nur aus Titeln, die zwischen dem 01. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022 erschienen sind und mindestens sieben Reviews vorweisen können. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass Nintendo auf seiner hauseigenen Konsole in 2022 ziemlich hinten rausfällt.

Nintendo liegt im Switch-Ranking hinten

Was sind die besten Spiele? Unter den Top 40 befinden sich zahlreiche Indie- und AAA-Titel. Doch die Top 10 verblüfft vor allem damit, dass viele JRPGs vertreten sind. Die genaue Auflistung der Top 10 mit der jeweiligen Bepunktung seht ihr hier:

Wo ist Nintendo? Tatsächlich ist unter den zehn bestbewerteten Switch-Spielen kein einziger Titel dabei, bei dem Nintendo als Entwicklerstudio fungiert hat. Das erste Spiel, das in der Liste auftaucht, ist Splatoon 3 auf Platz 32.

Darüber finden sich zumindest einige Spiele, die von Partner-Studios von Nintendo entwickelt wurden. Kirby und das Vergessene Land schafft es beispielsweise auf Platz 24 und wurde von HAL Laboratory entwickelt, die nur Nintendo-exklusive Spiele entwickeln. Bayonetta 3 ist ebenso eine größere, Nintendo-exklusive IP und schafft es immerhin auf Platz 16.

Wenn es nach der GamePro-Redaktion geht, sähe die Top 10 völlig anders aus:

112 7 Mehr zum Thema Die besten Switch-Spiele 2022 - Unsere Top 10 Games

Die oberen Ränge sind vor allem durch Rollenspiele aus Japan und bekanntere Indie-Titel besetzt. Auch nach den Top 10 wird das Ranking besonders durch kleinere Titel dominiert.

Das hat Nintendo noch im Eisen

Doch 2023 wird wohl ein gutes Jahr für Nintendo-Fans. Das Highlight wird der Release des heiß ersehnten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das Spiel erscheint zur Jahresmitte und bildet damit den Grundpfeiler für ein erfolgreiches Switch-Jahr.

Abseits dessen erwartet uns direkt zu Beginn des Jahres Fire Emblem Engage, das vom zum Nintendo Japan gehörenden Entwicklerstudio Intelligent Systems entwickelt wird. Eine umfangreiche Liste aller Switch-Spiele, die 2023 erscheinen, findet ihr auf GamePro.

Welche Titel hättet ihr vor allem in der Top 10 der Switch-Spiele gesehen?