Metro 2039 offiziell bestätigt - genaue Vorstellung bereits in wenigen Tagen

Der neue Teil der Metro-Reihe ist offiziell bestätigt worden (Bild von Metro: Exodus).

Entwickler 4A Games und Publisher Deep Silver haben den nächsten Teil der Metro-Serie offiziell bestätigt. Der Nachfolger von Metro: Exodus hört auf den Namen Metro 2039 und soll noch in dieser Woche ausführlicher vorgestellt werden.

Ein konkretes Datum gibt es auch schon. Am Donnerstag (16.4.) wird um 19:00 Uhr auf dem offiziellen Xbox-Kanal ein First Look-Video zum Spiel veröffentlicht. Ob darin ausschließlich Renderszenen oder möglicherweise auch Gameplay-Sequenzen zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

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Auch die offizielle Webseite zum Spiel wurde mittlerweile freigeschaltet. Genaue Details oder Informationen zum Spiel sind dort allerdings nicht zu finden.

Metro 2039 war in den letzten Tagen bereits durch die Gerüchteküche gegeistert, es gab Mutmaßungen über die Enthüllung auf einer möglichen State of Play, ebenfalls in dieser Woche. Der Reveal wird jetzt allerdings in einem anderen Rahmen stattfinden, nämlich bei Microsoft.

Das neue Spiel ist der insgesamt vierte Teil in der Metro-Serie, der bislang letzte Teil (Metro: Exodus) erschien vor knapp sieben Jahren.

10:27 Metro: Exodus - Test-Video

Autoplay

Die Metro-Spiele basieren auf den Romanen des russischen Schriftstellers Dmitri Gluchowski. Setting ist eine postapokalyptische Zukunft, in der die Erde nach einem Atomkrieg unbewohnbar ist und sich die Überlebenden der Katastrophe in die Ubahn-Schächte (in den Spielen konkret in die in Moskau) zurückgezogen haben.

Hauptcharakter ist ein junger Mann namens Artjom, der im ersten Teil (Metro 2033) unter anderem einer mysteriösen Bedrohung auf den Grund gehen muss. In Exodus verlässt er den Untergrund von Moskau, um mit anderen Überlebenden auf einem Zug durch Russland zu reisen.

Was erhofft ihr euch vom neuen Metro-Teil und welche Neuerungen hättet ihr gerne?