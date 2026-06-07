Metro 2039 verschiebt Release, zeigt aber neues mega schickes Gameplay

Metro 2039 erscheint nicht mehr in diesem Winter.

Ein Wechselbad der Gefühle für Metro-Fans. Zwar gab es während des Xbox Showcase richtig schickes neues Gameplay zu sehen, der Release erfolgt jetzt aber leider etwas später als zunächst angedacht.

Wann ist der neue Release? Der Story-Shooter erscheint jetzt im Februar 2027 für PS5, Xbox Series und PC

Das neue Gameplay vom Event könnt ihr euch hier anschauen:

2:47 Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature

Autoplay

Alle weiteren Infos aus dem Xbox Showcase könnt ihr bei uns im Live-Ticker und später am Abend in einer ausführlichen Übersicht samt allen Ankündigungen nachlesen.

Hier geht's zum Artikel:

Xbox Games Showcase Alle Spiele und Infos im Live-Ticker von Tobias Veltin

Wollt ihr weitere Infos zu Metro 2039, findet ihr in unserer Übersicht zum Story-Shooter alles Wichtige:

Alles zu Metro 2039 Release, Story und Gameplay des Singleplayer-Shooters von Dennis Müller

Hat euch das neue Gameplay gefallen und hättet ihr Metro 2039 gerne noch in diesem Jahr gezockt oder ist der Release im neuen Jahr vollkommen in Ordnung?