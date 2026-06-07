Metro 2039 verschiebt Release, zeigt aber neues mega schickes Gameplay

Während des Xbox Showcase gab es mehr vom nächsten Ableger der Metro-Reihe.

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Dennis Müller
07.06.2026 | 19:40 Uhr

Metro 2039 erscheint nicht mehr in diesem Winter. Metro 2039 erscheint nicht mehr in diesem Winter.

Ein Wechselbad der Gefühle für Metro-Fans. Zwar gab es während des Xbox Showcase richtig schickes neues Gameplay zu sehen, der Release erfolgt jetzt aber leider etwas später als zunächst angedacht.

  • Wann ist der neue Release? Der Story-Shooter erscheint jetzt im Februar 2027 für PS5, Xbox Series und PC

Das neue Gameplay vom Event könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 2:47 Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature

Alle weiteren Infos aus dem Xbox Showcase könnt ihr bei uns im Live-Ticker und später am Abend in einer ausführlichen Übersicht samt allen Ankündigungen nachlesen.

Hier geht's zum Artikel:

Xbox Games Showcase
Alle Spiele und Infos im Live-Ticker
von Tobias Veltin
Alle Spiele und Infos im Live-Ticker

Wollt ihr weitere Infos zu Metro 2039, findet ihr in unserer Übersicht zum Story-Shooter alles Wichtige:

Alles zu Metro 2039
Release, Story und Gameplay des Singleplayer-Shooters
von Dennis Müller
Release, Story und Gameplay des Singleplayer-Shooters

Hat euch das neue Gameplay gefallen und hättet ihr Metro 2039 gerne noch in diesem Jahr gezockt oder ist der Release im neuen Jahr vollkommen in Ordnung?

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Genre: Shooter

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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