Metro 2039 verschiebt Release, zeigt aber neues mega schickes Gameplay

Ein Wechselbad der Gefühle für Metro-Fans. Zwar gab es während des Xbox Showcase richtig schickes neues Gameplay zu sehen, der Release erfolgt jetzt aber leider etwas später als zunächst angedacht.
- Wann ist der neue Release? Der Story-Shooter erscheint jetzt im Februar 2027 für PS5, Xbox Series und PC
Das neue Gameplay vom Event könnt ihr euch hier anschauen:
Alle weiteren Infos aus dem Xbox Showcase könnt ihr bei uns im Live-Ticker und später am Abend in einer ausführlichen Übersicht samt allen Ankündigungen nachlesen.
Hier geht's zum Artikel:
Wollt ihr weitere Infos zu Metro 2039, findet ihr in unserer Übersicht zum Story-Shooter alles Wichtige:
Hat euch das neue Gameplay gefallen und hättet ihr Metro 2039 gerne noch in diesem Jahr gezockt oder ist der Release im neuen Jahr vollkommen in Ordnung?
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