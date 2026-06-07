Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature

Der erste richtige Gameplay-Trailer zu Metro 2039 zeigt fast drei Minuten lang düstere Ingame-Szenen und führt erstmals zerstörbare Umgebungen in die postapokalyptische Shooter-Reihe ein. Als rachsüchtiger Fremder stellt ihr euch dem zum Diktator aufgestiegenen Ex-Spartaner Hunter entgegen und nutzt dabei neue Werkzeuge wie die lautlose Stealth-Waffe Shatun.

Bis ihr jedoch selbst in die beklemmenden Tunnel hinabsteigen dürft, müsst ihr euch leider noch bis Februar 2027 gedulden.