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Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature

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Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature

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Dennis Zirkler
07.06.2026 | 19:53 Uhr

Der erste richtige Gameplay-Trailer zu Metro 2039 zeigt fast drei Minuten lang düstere Ingame-Szenen und führt erstmals zerstörbare Umgebungen in die postapokalyptische Shooter-Reihe ein. Als rachsüchtiger Fremder stellt ihr euch dem zum Diktator aufgestiegenen Ex-Spartaner Hunter entgegen und nutzt dabei neue Werkzeuge wie die lautlose Stealth-Waffe Shatun.

Bis ihr jedoch selbst in die beklemmenden Tunnel hinabsteigen dürft, müsst ihr euch leider noch bis Februar 2027 gedulden.
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Genre: Shooter

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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