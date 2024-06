Microsoft ändert schon wieder das Verpackungsdesign von Xbox-Spielen - zum 3. Mal in vier Jahren

Zukünftig sehen Xbox-Spiele offenbar so aus. Die Änderungen betreffen ausschließlich den oberen Bereich der Verpackung.

Auch wenn der Anteil der digital verkauften Spiele stetig zunimmt, stehen nach wie vor auch phyische Exemplare mit Datenträgern in den Läden. Insbesondere vor dem Start einer neuen Konsolengeneration ist die Spannung groß, wie denn das Verpackungsdesign der kommenden Spiele aussieht.

Dieser Start ist mittlerweile zwar schon fast vier Jahre her, wer Spiele auf der Xbox kauft, muss sich zukünftig allerdings auf ein geändertes Verpackungsdesign einstellen. Denn offenbar passt Microsoft dieses erneut an, wie unter anderem Videogameschronicle festgestellt hat.

Kena-Umsetzung kommt mit angepasstem Verpackungsdesign

Auslöser für diese Vermutung ist das Cover-Artwork für die im August erscheinende Umsetzung von Kena: Bridge of Spirits. Diese kommt offenbar schon in "neuer" Aufmachung, was an dem kleinen Xbox-Logo in der oberen linken Ecke, sowie den "Xbox Series X" und "Xbox One"-Schriftzügen in der oberen rechten Ecke zu erkennen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft Änderungen am Verpackungsdesign vornimmt. Vielmehr ist es bereits die dritte Anpassung in knapp vier Jahren.

Letzte Anpassung kam Mitte 2021

Zum Start der Xbox Series-Generation Ende 2020 erfolgte die erste. Damals hatten die physischen Spiele am oberen Rand einen grünen Balken, die Systeme waren darunter in einer schwarzen Zeile zu lesen.

Mitte 2021 wurde das Design dann bereits leicht angepasst. Der grüne Balken verschwand, das Xbox-Logo wanderte in die linke obere Ecke, die Systeme in einen deutlich besser sichtbaren, weiß unterlegten Bereich direkt daneben.

Hier die beiden letzten Anpassungen zum Vergleich:

Die Xbox-Spiele seit Mitte 2021 (1-3) und zum Start Ende 2020 (4). Bildquelle: https://www.reddit.com/r/xboxone/comments/nzn176/xbox_has_updated_their_game_retail_box_art_design/#lightbox

Nun also die dritte Anpassung in knapp vier Jahren. Gründe dafür hat Microsoft bislang nicht genannt, gerade Sammler dürften sich allerdings darüber ärgern, dass ihre Spiele nicht alle im selben Design im Regal stehen – auch wenn es natürlich nur vergleichsweise marginale Änderungen sind.

Auf der PlayStation 5 und Nintendo Switch gibt es ein ähnliches Vorgehen nicht. Hier haben sich die Designs der Verpackungen seit dem Launch der Systeme im Jahr 2020 bzw. 2017 nicht merkbar verändert.

Wie gefällt euch das neue Design der Xbox-Verpackungen? Welches der drei findet ihr am ansprechendsten?