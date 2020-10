Microsoft muss Bethesda-Spiele nicht für PlayStation verkaufen, sagt Spencer

Microsoft hat letzten Monat die gesamte Videospiel-Welt erschüttert mit der Bekanntgabe, dass Bethesda ab sofort Teil der Xbox-Familie sein wird. Dabei kamen viele Fragen auf, wie es mit den Spielen des Publishers weitergehen wird, und auch jetzt ist es noch nicht komplett klar.

In einem Interview mit Kotaku hat sich Phil Spencer, seines Zeichens der Chef der Xbox-Marke bei Microsoft, zu vielen Themen geäußert. Darunter eben auch noch einmal zum Bethesda-Deal. Auf die große Frage, ob sie den 7,5 Milliarden US-Dollar Deal auch ohne PlayStation refinanzieren können, sagt Spencer einfach nur "Ja". So erklärt er weiter seine sehr selbstbewusste Antwort:

"Der Deal war nicht dafür da, um Spiele einer anderen Plattform wegzunehmen. Nirgendwo in den Dokumenten haben wir geschrieben: "Wie können wir andere davon fernhalten, diese Spiele zu spielen?". Wir wollen, dass mehr Leute die Chance haben, die Spiele zu spielen, nicht weniger. Aber wenn ich auf Basis unseres Modells schaue auf welchen Plattformen Leute spielen werden - Ich beantworte, die Frage, wie Du sie mir gestellt hast - dann haben wir xCloud, PC, Game Pass und unsere eigenen Konsolen. Ich muss also diese Spiele nicht auf einer anderen Plattform als unsere anbieten, damit der Deal funktioniert. Was auch immer das bedeutet."