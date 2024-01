Microsoft entlässt 1900 Xbox-Mitarbeiter*innen: 8% der Belegschaft sind betroffen

Das neue Jahr startet auch bei Microsft mit einer Entlassungswelle.

Bereits das Vorjahr war geprägt durch zahlreiche Entlassungen innerhalb der Gaming-Branche und mit Blick auf die jüngsten Meldungen im neuen Jahr reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Im Gegenteil, die Anzahl an Kündigungen nimmt stark zu.

Soeben hat GamePro die Nachricht erreicht, dass Microsoft über 8% seiner Belegschaft aus der Gaming-Sparte entlässt. 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen das Unternehmen laut einem Statement von Xbox-Chef Phil Spencer verlassen.

Im folgenden findet ihr das komplette Statement von Phil Spencer, das der Seite IGN vorliegt.

Es sind nun etwas mehr als drei Monate vergangen, seit die Teams von Activision, Blizzard und King zu Microsoft gestoßen sind. Während wir uns im Jahr 2024 weiterentwickeln, verpflichten sich die Führungskräfte von Microsoft Gaming und Activision Blizzard dazu, eine Strategie und einen Umsetzungsplan mit einer nachhaltigen Kostenstruktur auszuarbeiten, die das gesamte Wachstum unseres Unternehmens unterstützen wird. Gemeinsam haben wir Prioritäten festgelegt, Bereiche mit Überschneidungen identifiziert und sichergestellt, dass wir alle auf die besten Wachstumschancen ausgerichtet sind.

Im Rahmen dieses Prozesses haben wir die schmerzhafte Entscheidung getroffen, die Größe unserer Gaming-Belegschaft um etwa 1.900 Stellen von den 22.000 Personen in unserem Team zu reduzieren. Das Gaming-Führungsteam und ich sind entschlossen, diesen Prozess so sorgfältig wie möglich zu durchlaufen. Die Menschen, die direkt von diesen Reduzierungen betroffen sind, haben alle eine wichtige Rolle am Erfolg von Activision Blizzard, ZeniMax und den Xbox-Teams gehabt und sie sollten stolz auf alles sein, was sie hier erreicht haben. Wir sind dankbar für all die Kreativität, Leidenschaft und Hingabe, die sie in unsere Spiele, unsere Spieler und unsere Kollegen eingebracht haben. Wir werden denjenigen, die von diesem Übergang betroffen sind, volle Unterstützung bieten, einschließlich Abfindungsleistungen gemäß den örtlichen Arbeitsgesetzen. Diejenigen, deren Stellen betroffen sein werden, werden benachrichtigt, und wir bitten Sie, Ihre ausscheidenden Kollegen mit Respekt und Mitgefühl zu behandeln, was mit unseren Werten im Einklang steht.

Vorausblickend werden wir weiterhin in Bereiche investieren, die unser Geschäft wachsen lassen und unsere Strategie unterstützen, mehr Spiele für mehr Spieler weltweit zugänglich zu machen. Obwohl dies ein schwieriger Moment für unser Team ist, bin ich so zuversichtlich wie eh und je in ihre Fähigkeit, Spiele, Geschichten und Welten zu schaffen und zu pflegen, die Spieler zusammenbringen. Phil.