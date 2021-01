Xbox Game Pass: Final Fantasy 10 & Co. kommen noch, sagt Microsoft

Viele Spieler*innen fragen sich, wo die restlichen Spiele der der Final-Fantasy-Reihe, welche Microsoft bereits im November 2019 für den Xbox Game Pass angekündigt hat.

Diese Final Fantasy-Titel sollten eigentlich Teil des Abo-Service werden:

Von den 10 angekündigten FF-Spielen sind bisher nur vier im Game Pass enthalten. Gerade die von Fans erwarteten Spiele Final Fantasy 10 HD Remastered, FF12 und Final Fantasy 13 fehlen. Das heißt aber nicht, dass sie gar nicht mehr erscheinen. Auch, wenn die Wartezeit bisher recht lang war, so sollen diese Spiele noch folgen.

Das sagt Microsoft zu den fehlenden Final Fantasy-Spielen

Ein Sprecher des Unternehmens meinte:

"Wie wir auf der X019 angekündigt haben, freuen wir uns, die Final Fantasy-Reihe mit dem Xbox Game Pass zu den Spielern zu bringen. Wir haben dies im Jahr 2020 getan und werden dies auch 2021 und darüber hinaus tun. Wir freuen uns darauf, in Zukunft konkrete Starttermine für weitere Final Fantasy-Titel bekannt zu geben."

Das heißt, in den kommenden Monaten werden wir Final Fantasy 10: HD Remastered, Final Fantasy 10-2: HD Remastered, Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Final Fantasy 13, Final Fantasy 13-2, and Lightning Returns: Final Fantasy 13 im Xbox Game Pass sehen. Der Aussage von Microsoft zufolge kann es sich aber wohl noch bis ins Jahr 2022 ziehen, bis alle Teile verfügbar sein werden.

Welche Xbox-Spiele sind aktuell im Game Pass (Januar 2021)?

Zum Glück gibt es aber auch außerhalb der beliebten JRPG-Reihe viel zum Spielen: Eine vollständige Übersicht aller aktuellen Game Pass-Spiele des Monats Januar 2021 findet ihr in einem separaten GamePro-Artikel.

Habt ihr noch Geduld, um auf die restlichen Final Fantasy-Spiele im Xbox Game Pass zu warten? Oder seid ihr wütend darüber, dass dies nicht schon lange passiert ist?