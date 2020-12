Xbox Game Pass Januar 2021: Alle neuen Spiele in der Übersicht

Hier findet ihr eine Liste aller Game Pass-Spiele, die im Januar 2021 neu zum Service für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One dazukommen. Ab den in Klammern angegebenen Terminen können Game Pass-Abonnenten die entsprechenden Spiele herunterladen und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox-Spiele sind im Januar 2021 neu im Game Pass

Welche Game Pass-Titel lohnt es sich noch zu zocken? Wir haben einige weitere, besonders empfehlenswerte Spiele i Service ausgewählt und präsentieren sie euch hier:

Das ist das Januar-Highlight im Xbox Game Pass

The Medium

Genre: Horror

Darum geht es: Als Medium Marianne reist ihr in eine verlassene Hotelanlage, nachdem ihr die Vision eines Kindsmordes hattet und sucht dort nach Antworten. Die Besonderheit: Marianne lebt in zwei Welten, der realen und einer spirituellen. Der besondere Twist des Spiels: Via Splitscreen steuert ihr die Heldin simultan in beiden Welten. Am Soundtrack für The Medium ist unter anderem Akira Yamaoka beteiligt, welcher für die musikalische Untermalung der frühen Silent-Hill-Teile berühmt ist.

The Medium ist vom Tag seines Releases an im Game Pass verfügbar.

Welche Game Pass-Spiele kamen im Dezember 2020?

Auch im letzten Monat kamen einige neue Titel in den Game Pass, darunter unter der Rollenspiel-Klassiker The Elder Scrolls 5: Skyrim.



Was ist der Game Pass?

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer zocken möchtet.

Alles Weitere zum Game Pass lest ihr in unserem großen Übersichtsartikel:

