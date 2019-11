UPDATE: Nein, Microsoft kauft Playtonic Games nicht auf

Die Gerüchte waren den Entwicklern von Playtonic Games dann wohl doch etwas zu laut und vor allem - etwas zu falsch. In einem offiziellen Statement hat sich das Team an die Öffentlichkeit gewandt und die Sachlage klargestellt.

Kurz gesagt: Playtonic Games bleibt ein unabhängiges Studio und ein neues Banjo-Kazooie-Spiel ist ebenfalls nicht in Arbeit. Zwar würden sich die Entwickler darüber freuen, wieder mit "dem Bär und dem Vogel" zu arbeiten, aber das liegt nicht bei ihnen.

Aber natürlich wissen wir nicht, was Microsoft mit der Marke vorhat - schließlich gibt es da ja noch das Originalstudio Rare..

Microsoft könnte sich demnächst noch ein weiteres Entwicklerstudio einverleiben. Vielleicht ist das auch schon längst passiert und wird am 14. November auf der X019 bekannt gegeben. Bisher handelt es sich dabei aber noch um Spekulationen und Gerüchte. Die besagen allerdings, dass Microsoft womöglich das Entwicklerstudio hinter Yookaa-Laylee kauft. Vielleicht sogar, um den Fanliebling Banjo-Kazooie zurück zu bringen.

Das spricht dafür: Es gibt zwar nur einige kleine Hinweise, die ergeben zusammen aber ein Gesamtbild, das durchaus stutzig macht. Das wären schon recht viele merkwürdige Zufälle.

Da gibt es zum Beispiel die mysteriöse Microsoft Messenger-Tasche im Tweet von Banjo-Kazooie- und Yooka-Laylee-Designer Ed Bryan. Er habe nicht gedacht, sie jemals wieder zu benutzen, brauche sie aber für seinen neuen Job. Die Tasche kehre jetzt aus ihrem Ruhestand zurück.

Well, I never really had any plans to use this again. pic.twitter.com/r3wS18vrrR