Microsoft reagiert auf Gerüchte zur Xbox Live Gold-Abschaffung

Zuletzt mehrten sich die Hinweise darauf, dass Microsoft seinen Online-Service Xbox Live Gold einstellen könnte. Nicht nur gab es Meldungen zu einer Xbox Live-Umbenennung (umbenannt wird aber wohl nur der Standard-Xbox Live-Service zur besseren Unterscheidung vom kostenpflichtigen Xbox Live Gold), auch wurden die 12-Monats-Abos für Xbox Live Gold aus dem MS Store entfernt. Zudem gehen auch mehrere Branchen-Insider davon aus, dass das Gold-Abo in der jetzigen Form nicht fortgeführt wird und so das damit verbundene Online-Gaming kostenlos werden könnte.

Alle Hoffnung darauf zerschlug Microsoft nun aber vorerst in einem Statement gegenüber dem Technikportal The Verge. So erklärte ein Xbox-Verantwortlicher:

"Wir haben zurzeit keine Pläne, Xbox Live Gold einzustellen. Es ist heute ein wichtiger Bestandteil des Gamings auf der Xbox und wird es auch in Zukunft bleiben."

Weiterhin Xbox Live Gold UND Game Pass

Eine Einstellung von Xbox Live Gold wäre auch deswegen denkbar, da beim anhaltenden Erfolg des Xbox Game Pass eine feste Zusammenlegung von Game Pass und XBL Gold ein logischer nächster Schritt wäre, um einen gebündelten Service für Online-Multiplayer und Gratisspiele zu haben und so mehr Übersichtlichkeit zu schaffen.

In diesem Sinne wäre es vorstellbar, dass ein bereits verfügbares Kombi-Abo-Angebot, der Game Pass Ultimate, somit zum neuen Standard werden könnte.

Das doch recht klare Microsoft-Statement macht nun aber deutlich, dass wir damit nicht rechnen sollten - zumindest noch nicht. Immerhin spricht Microsoft davon, dass es nur "zurzeit" keine derartigen Pläne gibt. Eines Tages könnte sich das jedoch vielleicht ändern.

Zum Release der Xbox Series X Ende des Jahres werden wohl aber sowohl Game Pass als auch XBL Gold noch nebeneinander existieren. Alle Infos zum Game Pass haben wir euch hier zusammengefasst:

36 3 Mehr zum Thema Xbox Game Pass - Preise, Spiele, Ultimate: Alle Infos zum Service

Würdet ihr eine feste Verknüpfung der beiden Services begrüßen? Oder sollte Xbox Live generell abgeschafft werden?