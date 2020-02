Im Microsoft Store gibt es gerade eine Menge Spiele von Electronic Arts günstiger. Darunter befinden sich auch große Titel aus dem letzten Jahr wie FIFA 20, Need for Speed: Heat oder Jedi: Fallen Order. Die meisten der Angebote sind noch bis Montag gültig. Hier ein kurzer Überblick:

Einige der genannten Titel könnt ihr übrigens auch ohne zusätzliche Kosten spielen, wenn ihr EA Access abonniert habt. Das gilt beispielsweise für Star Wars Battlefront II, A Way Out und Sea of Solitude. Das Monatsabo kostet 3,99 Euro, das Jahresabo 24,99 Euro. Mehr Informationen bekommt ihr hier:

Infos zum EA-Access-Abo im Microsoft Store

Weitere Angebote: Ubisoft- und Bethesda-Spiele

Neben den Titeln von Electronic Arts gibt es auch einige Spiele von Ubisoft und Bethesda günstiger. Die Bethesda-Angebote laufen noch bis Dienstag, während die Ubisoft-Deals mindestens bis Montag, zum Teil aber noch deutlich länger gültig sind. Hier ein paar Beispiele:

Mit Ausnahme von The Evil Within 2 sind die genannten Bethesda-Titel allerdings auch im Xbox Game Pass enthalten. Der Xbox Game Pass für Konsole kostet 9,99 Euro im Monat. Beim Game Pass Ultimate, der auch Xbox Live Gold und den Game Pass für PC enthält, kann man als neuer Abonnent derzeit den ersten Monat für einen Euro bekommen.

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate für 1€

Zur Übersicht über alle reduzierten Xbox One Spiele im Microsoft Store kommt ihr hier:

Xbox-One-Spiele günstiger im Microsoft Store