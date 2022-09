Microsoft Xbox Controller: Lange schlecht verfügbar, jetzt günstig im Angebot

Bei Amazon könnt ihr jetzt den Microsoft Xbox Controller für Xbox Series und Xbox One im Angebot bekommen. Die Version in schlichtem Schwarz kostet nur noch 52,99€ statt 59,99€. Das mag nicht wie ein riesiger Rabatt erscheinen, aber man muss bedenken, dass der Microsoft Xbox Controller bis vor Kurzem ziemlich schlecht verfügbar war. Laut der Vergleichsplattform Idealo stieg der günstigste Preis für das schwarze Modell im Juli zeitweise auf 149€. Im August hat sich die Lage entspannt, da Microsoft für Nachschub gesorgt hat. Jetzt gibt es den Controller also sogar wieder für deutlich unterhalb der UVP:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. In den vergangenen Wochen gab es aber bereits ähnliche Sonderangebote für die rote und blaue Version des Microsoft Xbox Controllers, die sehr schnell wieder verschwunden waren. Man sollte sich also besser nicht darauf verlassen, dass der Preis lange so niedrig bleibt.

Alternativen zum Microsoft Xbox Controller

Natürlich gibt es auch eine Menge andere Controller für Xbox Series und Xbox One, sodass man auch dann, wenn der Nachschub an Microsofts Standard-Controllern mal wieder ausbleiben sollte, nicht zu verzweifeln braucht. Zum Beispiel ist der Turtle Beach Recon Controller eine gute Alternative. Solche Controller von Drittherstellern haben allerdings den Nachteil, dass sie in der Regel kabelgebunden sind. Mehr zur Konkurrenz des Microsoft Xbox Controllers könnt ihr in unserer Xbox-Controller-Kaufberatung erfahren.

Falls ihr nach einem hochwertigeren und kabellosen Modell sucht, könnte euch zudem vielleicht interessieren, dass Microsoft diese Woche mit dem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core ein neues Gamepad auf den Markt gebracht hat, das hohe Qualität bietet, aber mit 129,99€ trotzdem etwas günstiger ist als der normale Elite Series 2. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

