Microsoft erklärt Xbox-Fans, wie sie fluchen dürfen & das Internet lacht

Microsoft bricht in seinen neuen Xbox-Standards eine Lanze für vernünftiges Verhalten und ein friedvolles Miteinander. Was allerdings nicht bedeutet, dass das Unternehmen den Xbox One-Nutzern den Mund verbieten will. Im Gegenteil: Trashtalk ist ausdrücklich erlaubt, er darf nur nicht verletzend sein. In einer amüsanten Auflistung gibt Microsoft einige Beispiele dazu, welche Beleidigungen in Ordnung sind.

Akzeptabler Trash Talk

Die kompletten, überarbeiteten Xbox-Standards könnt ihr euch hier durchlesen. Darin appelliert Microsoft mehrfach an den gesunden Menschenverstand und bittet um Empathie.

Was nicht okay ist: Alles, was jemanden verletzten könnte, solltet ihr euch sparen. Das umfasst selbstverständlich Rassismus, Sexismus, Androhung von Gewalt oder Aufforderung zur selbigen sowie Beleidigungen, die auf Religion, Sexualität oder Körpereigenschaften beruhen.

Als konkrete Beispiele für inakzeptable Kommunikation nennt Microsoft:

Sexualisierte Drohung

Obszöne Schimpfwörter

Aufforderungen zu Selbstmord

Rassistische Beleidigung

Aufforderung, das Land zu verlassen

Akzeptabler Trash Talk umfasst laut Microsoft zum Beispiel die herrliche Beleidigung "Potato-Aim":

Get destroyed. Can't believe you thought you were on my level.

That was some serious potato aim. Get wrecked.

Only reason you went positive was you spent all game camping. Try again, kid.

Cheap win. Come at me when you can actually drive without running cars off the road.

That sucked. Get good and then come back when your k/d's over 1.

Wir haben bei Microsoft nachgefragt, ob es die Beispiele für akzeptablen Trash Talk auch noch in einer deutschsprachigen Version gibt. Sollte das der Fall sein, findet ihr hier ein Update.

Microsoft macht mehrfach überdeutlich, worum es geht:

"Belästigung und Hass nehmen viele Formen an, aber keine davon hat ein Zuhause auf der Xbox. Um Xbox Live zu einem Ort zu machen, an dem alle abhängen können und um zu verhindern, dass sich Leute unwohl oder nicht willkommen fühlen, müssen wir alle aufpassen."

"Das bedeutet mehr, als einfach nur nicht andere Spieler zu belästigen, es bedeutet, sie zu umarmen. Es bedeutet, sich diese anstößigen Witze für die aufzubewahren, von denen ihr wisst, dass sie sie genießen. "

"Es bedeutet, besonders auf andere aufzupassen, wenn wir spielen und dabei darauf zu achten, wie sie unsere Inhalte interpretieren könnten."

Wie findet ihr die offiziell erlaubten Beleidigungen von Microsoft?

