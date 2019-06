Microsoft zeigt heute die neue Xbox: Fans knacken Code & finden Beweis

Da Sony in diesem Jahr nicht auf der E3 vertreten ist, liegt das Hauptaugenmerk nun allein auf Microsoft. Die großangelegte Xbox-Pressekonferenz scheint die mit Abstand umfangreichste Veranstaltung zu sein und mit zwei Stunden Laufzeit hat Microsoft auch viel Platz für jede Menge Ankündigungen. Und da steht natürlich vor allem eine mögliche Enthüllung im Rampenlicht - die neue Xbox-Konsole.

Microsoft verrät, dass heute der Xbox One-Nachfolger enthüllt wird

Aber wird Microsoft die E3 überhaupt nutzen, um die nächste Xbox-Hardware vorzustellen? War es bislang noch unsicher, wie weit sich der Hersteller in Sachen Next-Gen aus dem Fenster lehnen möchte, scheint es jetzt so gut wie sicher zu sein, dass wir heute die nächste Xbox-Konsole, die Xbox Scarlett, zu sehen bekommen.

Microsoft versteckt einen Code & Fans knacken ihn: Grund zu dieser Annahme liegt bei Microsoft selbst, die nämlich im Vorfeld zur eigenen E3-Pressekonferenz eine Reihe an Tweets abgesetzt haben, in der eine Botschaft versteckt war.

Um den Countdown bis zum Start der Konferenz zu zelebrieren, gab es drei Tage lang jeweils einen Tweet, der auf den E3-Auftritt bezug nahm. Fans haben allerdings entdeckt, dass in diesen Tweets auch die wohl größte Überraschung der Konferenz schon vorweg genommen wurde.

In den Tweets war nämlich auch immer eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben zu finden, auf die ein Twitter-User aufmerksam machte.

Das sind die drei Geheimbotschaften auf einem Blick:

R 255

G 36

B 0

Und was soll das nun bedeuten? Ganz einfach, im klassischen Hex Code stehen diese Kombinationen, wenn man sie zusammensetzt, für einen ganz bestimmten Farbwert. Welchen Farbwert, fragt ihr? Scharlachrot natürlich, also Scarlett. Wie in Xbox Scarlett.

Spätestens jetzt dürfte es wirklich niemanden mehr überraschen, wenn Microsoft heute Abend in die Vollen geht und Details zur nächsten Xbox-Konsole enthüllt. Sony kam Microsoft zumindest in der Theorie zuvor und teilte erste PS5-Details mit der Öffentlichkeit. Aber auf der E3 könnte das Xbox-Team jetzt sogar die Konsole selbst enthüllen.

Alle bisher bekannten Details zur Xbox Scarlett im Überblick:

Die E3-Pressekonferenz von Microsoft startet heute Abend, um 22 Uhr deutscher Zeit. Wir werden das Ganze mit einem Liveticker begleiten. Seid also gern dabei, wenn wir uns die Nacht um die Ohren schlagen.

Hofft ihr auf die Enthüllung der Xbox Scarlett heute Abend?