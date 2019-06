Sonys PS5 wirft lange Schatten voraus, wurde aber noch gar nicht offiziell angekündigt. Weil laut dem PlayStation-CEO Jim Ryan jetzt viele DevKits der Next Gen-Konsole an Entwickler verteilt werden, will er nebulösen Leaks mit Fakten zuvorkommen.

Zum Beispiel zur Abwärtskompatibilität, Cross Gen-Funktionen und den anvisierten Darstellungsmöglichkeiten. Die PS5 (oder wie die Konsole dann heißt) soll neben 8K auch 4K bei 120 Frames pro Sekunde schaffen.

PS5: Cross Gen-Play, Ladezeiten & 4K bei 120 FPS

Cross Gen-Play ist "unglaublich wichtig": PlayStation-CEO und Sony Interactive Entertainment-Präsident Jim Ryan spricht in einem CNet-Interview ausführlich darüber, wie die kommende PlayStation die PS4-Community mitnehmen soll. Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr auf der PS5 auch PS4-Spiele spielen, aber es soll noch darüber hinaus gehen.

PS5-Besitzer & PS4-Nutzer können gemeinsam spielen, wie Sony erst kürzlich bestätigt hat. Jim Ryan betont, wie wichtig das sei, um die Community nicht zu spalten und keine Freundschaften aufzubrechen. Es spiele keine Rolle, auf welchem System gezockt werde.

"Egal, ob es Abwärtskompatibilität ist oder die Möglichkeit des Cross-Gen-Plays, wir werden in der Lage sein, die Community zur nächsten Generation mitzunehmen."

"Es wird keine binäre Entscheidung, ob du entweder auf der PlayStation 4 oder Next Gen sein musst, um deine Freundschaft fortzusetzen."

PS5 soll 4K bei 120 FPS darstellen können

Über die 8K-Fähigkeiten der PS5 wurde bereits viel gesprochen, sie dürften allerdings den Allerwenigsten etwas bringen. Zumindest aktuell wirkt eher noch die Anmerkung von Jim Ryan interessant, dass Menschen mit 4K- und 120Hz-Fernsehern ihre Geräte voll ausschöpfen können.

Gegenüber CNet erklärt der SIE-Präsident, dass die kommende PlayStation in der Lage sein werde, "4K-Visuals bei 120Hz" darzustellen. Das wirkt recht beeindruckend, immerhin liegt die Refresh-Rate der meisten herkömmlichen Fernseher bei der Hälfte.

Zum Verständnis: Hertz bezeichnet die Bildwiederholrate auf Fernseher- beziehungsweise Monitor-Seite, während FPS von der Grafikkarten- beziehungsweise Konsolenseite aus gedacht ist. Im Endeffekt meint beides ein- und dasselbe.

Standard-PS5 kommt mit SSD & niedrigen Ladezeiten

Auch über die Ladezeiten der PS5 wurde schon viel berichtet. Ein Video zeigt zum Beispiel den beeindruckenden Unterschied, den eine SSD-Festplatte machen kann, wie sie in der PS5 verbaut ist.

Jim Ryan stellt in dem aktuellen Interview klar, dass auch die Standard-Fassung der kommenden PlayStation mit einer entsprechenden Festplatte ausgerüstet sein wird. Ihr müsst dafür also keine etwaige Pro-Fassung oder ähnliches kaufen.

Vor Kurzem ist außerdem auch noch ein Patent aufgetaucht, dass erklärt, wie PS4-Spiele auf der PS5 schneller laden und besser laufen können.

