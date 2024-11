Microsofts bestes Strategiespiel könnte schon bald auf PlayStation kommen

Microsoft bringt wohl bald ein weiteren Titel auf die PlayStation.

Sowohl Microsoft als auch Sony haben in den letzten Jahren ihre Exklusiv-Strategie schrittweise aufgeweicht. Während unter anderem God of War oder Spider-Man für den PC erschienen, sind mittlerweile auch Titel wie Hi-Fi Rush, Sea of Thieves oder Pentiment auf der PS5 verfügbar. Laut einem Gerücht könnte Anfang 2025 ein weiteres Spiel folgen.

Legendäre Echtzeit-Strategie auf der PS5?

Es handelt sich dabei um die 2019 erschienene Definitive Edition von Age of Empires 2. Seit 2023 gibt es auch eine Konsolen-Version der Neuauflage des für viele besten Titels der Serie auf der Xbox Series X/S. Diese könnte demnächst auch auf der PlayStation 5 landen.

Nachdem es schon vor einigen Monaten erste Gerüchte dazu gab, verdichten sich die Hinweise langsam. Im Subreddit von Age of Empires 2 postete vor wenigen Tagen der User draconis90 einen Screenshot. Darauf ist ein Multiplayer-Bildschirm zu sehen. Neben den beiden Usernamen ist eindeutig das PlayStation-Symbol zu erkennen.

Den Screenshot könnt ihr euch hier ansehen:

Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass es sich dabei um einen Fake handelt. Für jemanden mit Erfahrung in der Fotobearbeitung wäre es nicht schwierig, einen solchen Screenshot zu entwerfen. In den Kommentaren belegt immerhin ein User, dass die beiden Accounts definitiv Age of Empires spielen. Im PSN sind die Namen allerdings nicht zu finden.

Zusammen mit den angesprochenen Gerüchten um einen Release Anfang 2025 wirkt es aber zumindest nicht völlig abwegig, dass ausgewählte Spieler*innen an einem Playtest teilnehmen, in dem getestet wird, ob das Spiel auf der PS5 funktioniert und ob die Crossplay-Server funktionieren.

Fun Fact: Mit dem Port von AoE 2: Definitive Edition würde sich gewissermaßen ein Kreis schließen. Das 1999 erschienene Original war nämlich auch ein paar Jahre später, im Jahr 2002, für die PlayStation 2 erschienen.

Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch über Age of Empires 2 auf der PS5 freuen?