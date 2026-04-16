One Piece: Mihawk-Schauspieler zerlegt beliebte Fan-Theorie zu seinem Schwert - und zieht dabei gleich noch Shanks durch den Dreck

Spricht der Blick hier Bände? Mihawk und Shanks werden zumindest von der One Piece-Community schon immer als Rivalen gesehen. (© Netflix)

Kampfkraftvergleiche zwischen zwei Charakteren gehören zu Anime wie der Strohhut zu Ruffy – da machen auch die Meinungen zu Mihawk "Falkenauge" Dulacre keine Ausnahme, die sich in zwei Lager aufteilen lassen.

Die einen sehen Falkenauge als unbestrittenen stärksten Schwerkämpfer der Welt; die anderen verweisen auf die (eigentlich als Meme gestartete) Theorie, sein berühmtes schwarzes Schwert Yoru sei kein echtes, sondern nur angemalt.

Bei einem Auftritt auf der GalaxyCon bezog Mihawks Netflix-Darsteller Steven Ward eine nachvollziehbare Stellung – und schoss zeitgleich gegen einen Rivalen des Schwertkämpfers.

Die Meme-Theorie zu Yoru

Im One Piece-Universum sind "Schwarze Schwerter" (黒刀, Kokutō) das Zeichen absoluter Haki-Meisterschaft: Nur wer sein Rüstungs-Haki so vollständig in eine Klinge einweben kann, dass diese permanent schwarz wird, gilt als wahrer Großmeister.

Mihawks "Yoru" ist in diesem Kontext eines der wenigen bekannten schwarzen Schwerter der Welt.

Die "Fraudhawk"-Theorie behauptet jedoch: Yoru ist gar kein echtes schwarzes Schwert.

Die schwarze Klinge sei einfach Farbe – und Mihawk damit ein Hochstapler, der sich den Titel des Stärksten Schwertträgers erschlichen hat.

Bei der GalaxyCon antwortete Ward auf diese Theorie mit einer Gegenfrage, die das Argument elegant umdreht:

Wenn Mihawk sein Schwert schwarz anmalt und damit Shanks in Kämpfen ebenbürtig war – wie schwach ist dann eigentlich Shanks?

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Der Ansicht des Mihawk-Darstellers zufolge gilt also: Selbst wenn man die Theorie für bare Münze nimmt, führt uns die Logik schnell ins Absurde.

Ein Gegner, der mit einer lackierten Klinge jahrzehntelang als Rivale eines Kaiser der Meere gilt, würde das gesamte Stärkesystem von One Piece ad absurdum führen.

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Vielleicht bleiben wir aber auch einfach lieber beim "offiziellen" Drehbuch von Eiichiro Oda, laut dem Yoru wirklich ein schwarzes Schwert ist – und wenn es nur Shanks' Würde zuliebe ist.

Jetzt seid aber ihr gefragt. Verratet uns unbedingt in den Kommentaren: Mihawk vs. Shanks: Wer ist euer One Piece-Favorit?