Nach 30 Jahren kommt dieser PS1-Geheimtipp endlich zu uns – und er ist genauso kurios wie damals

Milano’s Odd Job Collection ist eine kleine Perle der PS1-Ära, die bei uns nie erschienen ist – bis jetzt.

Gerade in den 90er- und 2000er-Jahren hielten viele japanische Publisher manche Spiele für zu schräg, um sie im Westen zu veröffentlichen. So auch Milano’s Odd Job Collection, ein PlayStation-Spiel, das 1999 ausschließlich in Japan erschien und sich dort eine kleine, aber treue Fangemeinde aufbaute. Jetzt, fast 30 Jahre später, erscheint es erstmals offiziell im Westen.

Ein Sommer voller Nebenjobs (und fliegender Kühe)

Die Geschichte klingt so charmant wie schräg: Die elfjährige Milano soll eigentlich die Sommerferien bei ihrem Onkel verbringen – doch der ist einfach in den Urlaub gefahren. Statt Langeweile zu schieben, beschließt sie, sich mit allerlei Nebenjobs durchzuschlagen: Pizza ausliefern, Patient*innen pflegen, fliegende Kühe melken oder die Nachbarschaft auf Vordermann bringen.

Über 40 virtuelle Sommertage hinweg verwandelt sich das kleine Städtchen in einen bunten Arbeitsplatz voller Mini-Spiele – mal albern, mal überraschend komplex. Das verdiente Geld gebt ihr dann für Möbel, Deko und Spielzeug aus, mit dem Milano ihr Zuhause verschönern kann.

Retro-Flair mit Komfortfunktionen

Das Remaster bleibt dem Original treu: Der charmante 32-Bit-Stil wurde behutsam aufgefrischt, die Spiellogik weitgehend beibehalten. Neu sind Speicherstände, Rückspulfunktion und englische Sprachoption, die den Einstieg deutlich erleichtern.

So kommen sowohl Retro-Fans als auch Neueinsteiger*innen voll auf ihre Kosten.

Milano’s Odd Job Collection erscheint am 9. Dezember 2025 für nahezu alle aktuellen Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Der Preis liegt bei 14,99 US-Dollar, was erfahrungsgemäß auch dem Euro-Preis entsprechen dürfte.

Habt ihr Lust auf den kuriosen Mini-Job-Sommer oder gibt es ein Japan-exklusives Spiel, das ihr euch schon ewig im Westen wünscht?