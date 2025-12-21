17 Millionen US-Dollar für eine halbe Stunde: Der wohl bestbezahlte Darsteller aus Harry Potter ist in allen acht Filmen dabei, aber kaum zu sehen

Draco Malfoy ist einer der Gegenspieler von Harry Potter. (Bild: Warner Bros.)

Draco Malfoy ist einer der wichtigsten Gegenspieler von Harry Potter und taucht in allen sieben Büchern und den acht Filmen auf. Tatsächlich ist Tom Felton, der Schauspieler, der die Rolle spielt, nur etwas mehr als 30 Minuten auf der Leinwand zu sehen.

Tom Felton verdiente pro Minute knapp 500.000 US-Dollar

Exakt 31 Minuten und 45 Sekunden Screentime hat Tom Felton laut Filmstarts in Harry Potter. Allerdings nicht in einem Film, sondern in allen acht Filmen zusammen! Umso beeindruckender, dass er in der kurzen Zeit so einen Eindruck hinterlassen konnte.

Die vergleichsweise kurze Bildschirmzeit sorgt auch dafür, dass Felton zu den bestbezahlten Darsteller*innen der Filmreihe gehört. Insgesamt soll er nämlich 17 Millionen US-Dollar für die Rolle bekommen haben. Pro Minute sind das knapp 500.000 US-Dollar.

Daniel Radcliffe, der Harry Potter verkörpert, hat insgesamt zwar mit 86 Millionen US-Dollar deutlich mehr verdient, ist aber eben auch fast durchgehend zu sehen. Bei 539 Minuten auf der Leinwand bedeutet das einen "Minutenlohn" von "nur" 160.000 US-Dollar.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling Der Erfolg von Hogwarts Legacy, anderen Harry Potter-Spielen oder der neuen HBO-Serie kommt indirekt der Autorin J.K. Rowling zugute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Dieser GameStar-Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Weitere Informationen über die Thematik findet ihr unter anderem hier und hier. Zuletzt unterstützte sie die Klage von "For Women Scotland", die gegen die Miteinbeziehung von trans Frauen in das Gleichberechtigungsgesetz vor Gericht zogen und gewannen. Einen Überblick über die Kontroversen rund um Hogwarts Legacy, sowie die Aussagen der Entwickler*innen dazu findet ihr in diesem Artikel. Wie die GamePro-Redaktion mit Hogwarts Legacy (und folglich zukünftigen Spielen aus dem Harry Potter-Universum) umgeht und was das für die Berichterstattung bedeutet, lest ihr in einem Artikel von Head of Editorial Gaming Rae Grimm. Mehr zum Thema Wie und warum wir über kontroverse Themen wie Hogwarts Legacy schreiben von Rae Grimm Auch Tom Felton steht seit diesem Jahr hart in der Kritik, weil er sich Pro-JKR ausgesprochen hat.

Emma Watson hat für die Darstellung von Hermine Granger rund 195.000 US-Dollar pro Minute verdient, während es beim Ron-Darsteller Rupert Grint 170.000 US-Dollar pro Minute sein sollen.

Dabei muss allerdings auch bedacht werden, dass nicht von allen Schauspieler*innen, die in Harry Potter aufgetreten sind, die Gagen bekannt sind. Alan Rickman, der für die Filme in die Rolle von Severus Snape geschlüpft ist, könnte Felton beim "Minutensatz" beispielsweise Konkurrenz machen.

Snape ist mit knapp 45 Minuten zwar etwas länger auf der Leinwand zu sehen als Draco Malfoy, Alan Rickman war damals aber schon ein etablierter und erwachsener Schauspieler. Gut möglich also, dass seine Bezahlung auch deutlich höher ausgefallen ist.

Ähnliches könnte für weitere, bekannte Schauspieler*innen gelten, bei denen es schlicht keine Angaben zu den Gagen gab. Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) der Gary Oldman (Sirius Black) dürften ebenfalls vergleichsweise viel verdient haben, ohne allzu viel auf der Leinwand aufgetaucht zu sein.

