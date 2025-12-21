Lego-Glückspilz staubt im Second Hand-Laden Set für nur 85 Euro ab - dabei kostet es neu rund 700 Euro

Die guten alten Glücksfunde: Wenn wir darüber berichten, geht es oftmals um Entdeckungen alter, wertvoller Sets auf dem Dachboden oder Keller der (Groß-)Eltern. Deswegen staunen wir nicht schlecht, als wir dieses aktuelle Produkt in einem Gebrauchtwarenladen sehen – zu einem absoluten Schnäppchenpreis, rund 600 Euro unter dem Neupreis und immer noch ein gutes Stück unter dem Gebrauchtwaren-Wert.
Glückspilz spart ordentlich Geld bei Kran-Set
Auf Reddit präsentiert der User imacman2020 stolz seinen Fund in einem Second-Hand-Laden:
Link zum Reddit-Inhalt
Dabei handelt es sich um den Liebherr LR 13000 Raupenkran, der auf der offiziellen Website für 679,99 Euro zu kaufen ist. Auf der Seie Bricklink finden sich Angebote für das Set im gebrauchten Zustand ab 364 Euro. Aber selbst verglichen damit hat der Redditor gespart, denn er hat es sich für 99,99 US-Dollar geschnappt – das entspricht gerade einmal knapp 85 Euro.
Mehr zum Fund
- Name: Liebherr LR 13000 Raupenkran (Technic-Serie)
- Set-Nummer: 42146
- Preis: 679,99 Euro
- Anzahl Teile: 2883
- Maße: 100 cm x 110 cm x 28 cm
Laut des glücklichen Finders ist das Set auch im gebrauchten Zustand größtenteils komplett. Die Ausnahme macht eines von insgesamt 24 Gewichten, das fehlt. Sie dienen als Ballast und wiegen gemeinsam 0,9 Kilogramm. Das bedeutet, dass ein Gewicht 37,5 Gramm wiegt und damit im Gesamtpaket vernachlässigbar sein sollte.
Das hat der Finder mit dem Set vor: Redditor imacman2020 hat nicht vor, das Set zu behalten. Da er vom Wert des Baukrans Bescheid weiß, möchte er ihn weiterverkaufen. Zu welchem Preis genau, verrät er jedoch nicht.
Dass imacman2020 den Kran einfach weiterverkaufen möchte, sorgt für einige negative Reaktionen auf seine Kommentare. Der User rechtfertigt dies jedoch damit, dass er kein Technic-Fan und ein frischgebackener Vater ist. Das jüngere seiner beiden Kleinkinder sei total besessen von LEGO – anstelle des komplexen Baukrans würde er mit dem dazugewonnenen Geld Sets kaufen, mit denen der Kleine auch wirklich spielen könnte.
Ferner entsteht in den Kommentaren unter dem Glücksfund die Diskussion, wie ein Gebrauchtwarenladen sich so im Preis vertun könne. Laut den Personen, die das nachvollziehen können, könnte das an der Überarbeitung der Mitarbeitenden liegen. Natürlich handelt es sich dabei aber nur um Spekulationen.
An der Stelle sind wir wie immer gespannt, wie das die GamePro-Community handhabt: Wie oft schaut ihr euch eigentlich nach gebrauchten LEGO-Sets um – oder kauft ihr sie immer brandneu im Shop?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.