"Mehr kreative Freiheit": Lucy-Darstellerin Ella Purnell erklärt, warum Fallout anders ist als The Last of Us

Zwischen Fallout und Last of Us gibt es einige Parallelen, aber auch entscheidende Unterschiede.

Jonas Herrmann
21.12.2025 | 18:49 Uhr

Ella Purnell spielt in Fallout die Rolle der Lucy. Ella Purnell spielt in Fallout die Rolle der Lucy.

Fallout und The Last of Us sind nicht nur zwei extrem erfolgreiche Spiele-Reihen mit Postapokalypse-Setting, sondern wurden auch beide erfolgreich als Live-Action-Serien adaptiert. Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied, wie die Hauptdarstellerin von Fallout erklärt.

Fallout hat keine direkte Vorlage

Spiele-Verfilmungen kamen jahrelang mit einer fast schon eingebauten Trash-Garantie und die meisten Umsetzungen konnten nicht einmal Hardcore-Fans überzeugen. Das hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert.

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Zwei sehr gute Beispiele, wie beliebte Spiele-Universen erfolgreich adaptiert werden können, sind HBOs The Last of Us und Fallout von Prime Video, das gerade in die zweite Staffel gestartet ist.

Ella Purnell spielt in der Endzeit-Serie Lucy MacLean, eine der Hauptrollen. Aktuell befindet sie sich auf einer großen Marketing-Tour und hat dabei auch Cosmopolitan ein Interview gegeben.

Dabei spricht die Schauspielerin auch über den besonderen Druck auf die Produktion, der durch die vielen Fans der Spiele und deren Erwartungen fast zwangsläufig entsteht. Für sie selbst war das aber weniger ein Problem, wie sie erklärt:

"Ich glaube, die Schöpfer [Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet] spüren diesen Druck wahrscheinlich viel stärker als die Schauspieler*innen, vor allem weil unsere Figuren nicht aus dem Spiel stammen. Es ist nicht wie bei 'The Last of Us', wo es fast Frame für Frame ist. Wir hatten etwas mehr Autonomie und kreative Freiheit."

Tatsächlich spricht Purnell damit einen großen Unterschied zwischen den beiden Serien an. Bei The Last of Us hat man sich dafür entschieden, die emotionale Geschichte der Spiele fast 1:1 mit echten Darsteller*innen nachzubilden.

Derzeit Beliebt auf Gamepro.de
1
LEGO-Baumeister nutzt illegale Bautechnik und konstruiert ein perfektes Rad ohne gebogene oder runde Steine zu benutzen – so hat er es gemacht
von Kevin Itzinger
2
Steam schenkt euch jetzt gleich 2 Gratis-Spiele - aber Beeilung: Ihr habt nur wenige Tage Zeit, um sie euch zu sichern!
von Linda Sprenger
3
Son Goku hat in ganz Dragon Ball Z diesen beliebten Charakter nie getroffen, obwohl er einer der wichtigsten Gegner war
von Myki Trieu

Das führt natürlich auch dazu, dass einzelne Szenen und Figuren sehr gut verglichen werden können. Die Schauspieler*innen müssen im Zweifelsfall also immer mit ihren virtuellen Rollen konkurrieren, was sich teilweise in hasserfüllten und maßlos überzogenen Kommentaren äußerte.

Da es für die Rollen aus Fallout keine direkten Vorlagen gibt, existiert diese Ebene für Purnell und ihre Co-Stars nicht. Die Fans können sich daher mehr auf die Art und Weise konzentrieren, wie die Welt und die besondere Ästhetik der Spiele in der Serie umgesetzt wurden.

Wie gefällt euch Fallout? Findet ihr, dass die Serie den Spielen gerecht wird?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
17 Millionen US-Dollar für eine halbe Stunde: Der wohl bestbezahlte Darsteller aus Harry Potter ist in allen acht Filmen dabei, aber kaum zu sehen

vor 2 Minuten

17 Millionen US-Dollar für eine halbe Stunde: Der wohl bestbezahlte Darsteller aus Harry Potter ist in allen acht Filmen dabei, aber kaum zu sehen
Lego-Glückspilz staubt im Second Hand-Laden Set für nur 85 Euro ab - dabei kostet es neu rund 700 Euro

vor 12 Minuten

Lego-Glückspilz staubt im Second Hand-Laden Set für nur 85 Euro ab - dabei kostet es neu rund 700 Euro
Mehr kreative Freiheit: Lucy-Darstellerin Ella Purnell erklärt, warum Fallout anders ist als The Last of Us

vor 35 Minuten

"Mehr kreative Freiheit": Lucy-Darstellerin Ella Purnell erklärt, warum Fallout anders ist als The Last of Us
Divinity wird kein Baldurs Gate 4 und auf diese Unterschiede solltet ihr euch gefasst machen   1  

vor einer Stunde

Divinity wird kein Baldur's Gate 4 und auf diese Unterschiede solltet ihr euch gefasst machen
mehr anzeigen