Torchlight 3: Diablo-Alternative für Switch angekündigt

Seit der Indie-Nintendo Direct wissen wir: Das Action-Rollenspiel Torchlight 3 kommt auch für die Nintendo Switch. Der Release des Hack and Slays ist für diesen Herbst geplant. Eine Version für PC, PS4 und Xbox One erscheinen ebenfalls. Ein genauer Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt genannt. Die Fassung für PC ist bereits seit einiger Zeit in einer Early-Access-Phase spielbar.

Wer sich die Switch-Version kauft, der bekommt zusätzlich die Rote Fee als exklusiven Begleiter.

Max Schaefer, Gründer von Echtra Games, sagt:

"Sehr viele unserer Fans wünschten sich, dass Torchlight 3 auf der Nintendo Switch erscheint. Wir freuen uns, dass wir diesen Wunsch erfüllen können. Torchlight 3 ist eine der besten Einstiegsmöglichkeiten in das Genre der ARPGs und in das Torchlight-Universum. Auf dieser Plattform wird es einfach Spaß machen, direkt in das Spiel zu springen."

Was erwartet euch in Torchlight 3?

Das Böse kehrt zurück! Torchlight 3 spielt rund 100 Jahre nach den Ereignissen von Torchlight 2. Zwar konnten die Helden damals im Krieg gegen die Netherim für Frieden sorgen, doch das Glustein-Imperium steht nun vor seinem Ende. Die Netherim kehren zurück.

Link zum YouTube-Inhalt

Alleine oder gemeinsam mit drei Freunden zieht ihr aus, um das Imperium zu retten. Ihr wählt zwischen vier Klassen, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen und verbessert den Charakter anhand von Skills und mächtiger Ausrüstung. Die Suche nach Loot spielt daher eine wichtige Rolle.

Während ihr die Welt erkundet, bekämpft ihr zahlreiche Monster, darunter auch Bossgegner, für die ihr euch gute Strategien überlegen solltet. Darüber hinaus nutzt ihr Begleiter, die euch unterstützen und baut euch ein eigenes Fort auf, das ihr als Rückzugsort nutzen könnt.

Kein guter Start: Der Release der Early-Access-Version von Torchlight 3 am 13. Juni über Steam verlief nicht allzu gut. Es gab einige technische Schwierigkeiten, die allerdings inzwischen behoben sind.

Fans der beiden Vorgänger zeigen sich aber trotzdem etwas enttäuscht und bezeichnen Torchlight 3 als gegenüber den anderen Teilen "abgespeckt". Doch genau deswegen könnte es sich besonders für Einsteiger eigenen.

Mehr über das Action-RPG Torchlight 3 erfahrt ihr in der Preview unserer Kollegen von der GameStar:

0 0 Mehr zum Thema Torchlight 3 wird es gegen Diablo schwer haben - und das ist schade!

Freut ihr euch, dass Torchlight 3 für die Nintendo Switch erscheint? Hattet ihr vielleicht schon die Möglichkeit, die Early-Access-Version auf PC anzuspielen?