Nintendo Direct - Alle Ankündigungen für die Switch in der Übersicht

In der heutigen Nintendo Direct beziehungsweise der Indie World drehte sich erneut alles rund um die eher kleinen Spiele abseits der großen Blockbuster. Hier im Artikel könnt ihr nicht nur den Stream nachholen, auch geben wir euch einen Überblick darüber, welche Titel gezeigt wurden.

Auf einen Blick: Die Highlights der Indie World

Im Folgenden stellen wir euch drei Highlights der Indie World kurz vor. Weiter unten findet ihr eine komplette Auflistung der gezeigten Spiele samt Info, wann diese für die Nintendo Switch erscheinen.

Hades

Hades ist ein Roguelike Dungeon-Crawler, in dem wir uns durch die Unterwelt der griechischen Mythologie kämpfen um am Ende den Gott des Todes zu besiegen. Wie man es aus Roguelikes kennt, fangen wir nach jedem Bildschirmtod dank Permadeath von Neuem an, werden aber immer stärker und entdecken mehr von der Story.

Release: Herbst 2020

Herbst 2020 Genre: Roguelike

Roguelike Entwickler: Supergiant Games (Bastion, Transistor)

Spiritfarer

In Spiritfarer spielt ihr Fährfrau Stella, die die Geister der Toten ins Jenseits bringt. Die haben die Form von Tieren und wohnen auf einem Schiff, das ihr erweitern und ausbauen könnt. Auf eurer Reise kümmert ihr euch um die Tiergeister, sammelt Erze, erntet Karotten, backt Kuchen, angelt und kümmert euch um all das Zeug, das sonst noch auf dem Schiff anfällt.

Release: erhältlich

erhältlich Genre: Manager

Manager Entwickler: Thunder Lotus Game

Raji: An Ancient Epic

Raji: An Ancient Epic ist ein im antiken Indien angesiedeltes Action-Adventure, das voller hinduistischer und balinesischer Mythologie steckt. Als Spieler*In schlüpft ihr in die Rolle der jungen Frau Raji, die sich nach dem Ausbruch eines schrecklichen Krieges auf der Suche nach ihrem Bruder Golu befindet. Dafür muss sie aber die Machenschaften des Dämonenfürsten Mahabalasura durchkreuzen.

Release: erhältlich

erhältlich Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Nodding Heads Games

Alle weiteren Indie World-Ankündigungen:

Hypnospace Outlaw (Demo verfügbar)

(Demo verfügbar) Garden Story (2021)

(2021) Subnautica ( Anfang 2021)

( Anfang 2021) Takeshi & Hiroshi (sofort)

(sofort) Bear & Breakfast (2021)

(2021) A Short Hike (sofort)

(sofort) Card Shark (2021)

(2021) Torchlight 3 (Herbst 2020)

(Herbst 2020) Manifold Garden (sofort)

(sofort) Evergate (sofort)

(sofort) Haven (2020)

(2020) Going Under (24. September)

(24. September) The Red Lantern (Herbst 2020)

(Herbst 2020) Unrailed! (23. September)

(23. September) Struggling (27. August)

(27. August) Immost (21. August)

(21. August) She Dreams Elsewhere (Anfang 2021)

(Anfang 2021) Grindstone (Herbst 2020)

(Herbst 2020) Gonner 2 (Herbst 2020)

Gans vergessen

Für Untitled Goose Game wurde zudem ein Koop-Modus für zwei Spiele angekündigt, der am 23. September diesen Jahres erscheint.

Holt hier den Stream nach:

Habt ihr die Indie World verpasst, könnt ihr den Stream auf YouTube nachholen:

Link zum YouTube-Inhalt

Das war unsere Übersicht der Indie World von Nintendo. Ihr wollt wissen, welche Spiele ihr euch sofort herunterladen könnt und was euch bei den Titeln erwartet, dann haben wir hier eine Übersicht für euch.

Welches der gezeigten Spiele hat euch gefallen und wie fandet ihr die Indie World generell?