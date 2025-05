Mit Zocken Geld verdienen dank Payback - Nur noch wenige Tage könnt ihr so richtig viele Punkte sammeln

Aktuell könnt ihr bei der Payback Spielewelt richtig viele Punkte abstauben. (Bild: Payback)

Die meisten unter euch dürften schon vom Treueprogramm Payback gehört haben. Immerhin prangert das kleine blaue Payback-Männchen in vielen Läden, vor allem an den Kassen. Wusstet ihr aber auch, dass ihr nicht nur durch den Einkauf Punkte sammeln könnt, sondern auch einfach durchs Zocken von Spielen? Aktuell erhaltet ihr dabei sogar die 4-fache Anzahl an Punkten, was sich für einige von euch sicher lohnen dürfte.

Nur noch für kurze Zeit gibt's bei der Payback Spielewelt 4-fach-Punkte

Um was für eine Aktion handelt es sich? Die Punkte-Aktion betrifft die "Spielewelt", einen extra Service von Payback, bei dem ihr bekannte Mobile-Spiele zocken und ganz nebenbei Punkte verdienen könnt. Aktuell erhaltet ihr während des Spielens das Vierfache an Punkten.

Spielt ihr beispielsweise Gardenscapes, erhaltet ihr für das Erreichen von Level 25 nicht nur 6, sondern 24 Punkte.

Bis wann geht die Aktion? Eine genaue Zeit nennt Payback nicht, in der App ist aber der Hinweis zu finden, wie viele Tage die Punkte noch vervierfacht werden. Demnach geht die Aktion bis zum 17. bzw. 18. Mai 2025 – je nachdem wie man den Countdown auslegt. Wollt ihr auf Nummer Sicher gehen, solltet ihr nicht zu lange warten.

Was ist Payback? Bei Payback handelt es sich um ein Treueprogramm, bei dem ihr Punkte sammelt, indem ihr bei Partnerunternehmen online oder vor Ort einkauft. Dazu zählen aktuell etwa Amazon, dm, Edeka, Aral und Disney Plus. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten zum Sammeln, wie etwa die "Spielewelt". Für 2 ausgegebene Euro erhaltet ihr jeweils einen Payback-Punkt. Umgerechnet haben 100 Punkte einen Wert von 1 Euro. Dank Coupons und regelmäßiger Aktionen könnt ihr die Punkte vervielfachen und so einfacher gegen Sachprämien oder Gutscheine eintauschen. Ganz neu ist etwa PSN-Guthaben dabei: Mehr zum Thema Gratis PSN-Guthaben per Payback-Punkte - Das geht wirklich und so funktioniert's von Jonas Herrmann Wichtiger Hinweis: Payback ist kostenlos, finanziert sich aber unter anderem durch das Sammeln und Analysieren der Kundendaten, die dann für Marketingzwecke an Partnerunternehmen weitergegeben werden. Hier muss jeder selbst entscheiden, ob einem dieser "Preis" das wert ist und wie sinnvoll Payback für einen persönlich ist.

Wie sammle ich Punkte in der Payback-Spielewelt? Wie der Spiele-Sammelservice funktioniert, welche Spiele dabei sind und was es noch zu beachten gibt, erklären wir euch ausführlicher auf der nächsten Seite.