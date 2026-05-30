Neues Mittelerde-Spiel: Möglicher Release-Termin, alle Infos, Gerüchte und Spekulationen zum Warhorse-RPG

Wer im Mittelerde-Spiel Protagonist wird, ist noch unklar. Das hier ist Eomer aus den Herr der Ringe Filmen (Bildrechte: New Line Cinema, Bildquelle: YouTube).

Tolkien-Fans hoffen schon seit Jahren auf ein richtig gutes neues Spiel im epischen Fantasy-Universum und die Gerüchteküche kochte immer wieder hoch. Inzwischen wissen wir, dass der Buschfunk zumindest bei einigen Infos richtig lag. Wir fassen alles, was bisher bekannt ist, sowie interessante Gerüchte und Spekulationen für euch zusammen.

Einen Trailer gibt es noch nicht, aber hier könnt ihr euch noch mal anschauen, was so besonders an Kingdom Come: Deliverance 2 ist:

1:30:45 Traumwertung für Kingdom Come 2: Das ist ein Meisterwerk!

Autoplay

Möglicher Release und mehr: Das Mittelerde-Spiel ist bei Warhorse in Entwicklung

Bezüglich der Entwicklung eines neuen Herr der Ringe-Spiels fielen in letzter Zeit gleich mehrere Studio-Namen. Inzwischen wissen wir, dass tatsächlich Kingdom Come-Entwickler Warhorse für den Titel verantwortlich ist.

Wobei "Herr der Ringe-Spiel" es womöglich gar nicht ganz trifft. Der tschechische Entwickler spricht nämlich in einem Post auf X/Twitter von einem "Mittelerde"-Spiel. Das könnte bedeuten, dass der Titel zwar im selben Universum, aber nicht im Zeitalter von Frodo und Co. spielt und uns mit ganz neuen Figuren konfrontiert.

Wann erscheint das Mittelerde-Spiel? Aktuell gibt es noch keinen Release-Zeitraum und wann wir mit dem Titel rechnen können, liegt noch völlig im Rahmen der Spekulation. Da das Spiel bisher noch ohne weitere konkrete Infos angekündigt wurde und Warhorse KCD2 im letzten Jahr noch mit großen Story-DLCs versorgt hat, würden wir weder in diesem noch im nächsten Jahr mit dem Fantasy-Titel rechnen.

Aktuell ist außerdem noch ein weiteres Kingdom Come-Abenteuer in Entwicklung, das 2027/2028 erscheinen soll. An den beiden Spielen arbeiten jedoch zwei unterschiedliche Teams parallel.

Mehr Infos und Spekulationen zum Gameplay des Mittelerde-Spiels erhaltet ihr auf der nächsten Seite.