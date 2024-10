FIFA mit Waffen und Monstern: In FEAR FA 98 sind Blutgrätschen noch das harmloseste Foul

Andi Möller vs. Pyramid Head. Was meint ihr, wer gewinnt?

Falls ihr dachtet, Pokémon mit Knarren wäre dank Palworld schon der wildeste Mix des Jahres, dann lagt ihr aber sowas von komplett daneben. FEAR FA 98 – allein der Name ist schon ganz großes Kino – mixt jetzt das legendäre Spiel zur Fußballweltmeisterschaft von EA Sports mit blankem Horror und der erste Gameplay-Trailer ist mit das Wildeste, was wir seit Langem gesehen haben.

In FEAR FA 98 sind Fehlentscheidungen des Schiris das kleinste Übel

Darum geht's: Der wilde Mix aus FIFA 98 und Horror von Spieleentwickler Jacob Jazz ist jüngst auf Kickstarter live gegangen. Damit FEAR FA umgesetzt wird, muss das Ziel von 5,000 Euro erreicht werden – und bislang schaut das schon richtig gut aus.

Hier zwei Bilder aus dem Spiel, den kompletten Gameplay-Trailer gibt's aktuell nur auf Kickstarter und falls ihr schon bei den Screenshots denkt "WTF", dann glaubt uns, das 90-sekündige Video enttäuscht nicht.

Das bietet der wilde Mix aus FIFA und Horrorspiel

Bevor wir auf die Modi eingehen, hier ein Spruch aus der Spielbeschreibung, bei dem wir uns einfach nur beömmelt haben:

"No red or yellow cars, only black ones....STRAIGHT TO HELL!"

In Fear FA 98 wird eurer Team mit Waffen aufs Spielfeld geschickt und ihr könnt während der Matches Dämonen beschwören. Der Rasen ist zudem mit tödlichen Fallen gespickt, die dynamisch erscheinen, damit sich eure Kicker auch ja nicht zu sicher fühlen. Damit ist eines sicher, so viele Blutgrätschen gab's seit Maik Franz nicht mehr.

Bei den Spielmodi hat sich der Entwickler ebenfalls einiges überlegt. Neben Einzel- und Mehrspieler-Modi soll es auch einen Third Person-Modus, eine Story und sogar einen Modus geben, in dem ihr die Rolle des Schiris übernehmt und auf dem Feld ordentlich Chaos stiftet.

Und jetzt ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Was meint ihr, das beste FIFA seit Jahren oder doch ein wenig too much? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.