Im PlayStation-Adventskalender stecken kostenlose Avatare - und es gibt den Verdacht, das dafür KI genutzt wurde

Die täglichen Gratis-Avatare im PlayStation-Advendskalender wirken etwas künstlich und die Community ist genervt.

02.12.2025 | 18:17 Uhr

Sind diese Bilder mit KI gemacht? Schwer zu sagen. Sind diese Bilder mit KI gemacht? Schwer zu sagen.

Der PlayStation-Adventskalender läuft derzeit in mehreren Ländern – unter anderem in Deutschland – und bietet jeden Tag kleinere Aktionen, Tickets für Gewinnspiele und Gratis-Avatare. Eigentlich ein netter Bonus für die Community. Wäre da nicht ein Detail, das einigen Spieler*innen sofort ins Auge gefallen ist.

Avatare sehen nach KI aus – aber warum?

Wer am täglichen Advents-Gewinnspiel teilnimmt, bekommt automatisch einen kostenlosen Avatar. Und genau diese kleinen Bilder wirken für viele Fans so, als wären sie mit KI erzeugt worden: extrem glatte Texturen, leicht verzerrte Details und Stylings, die man eher aus gängigen KI-Modellen kennt.

Video starten 0:30 Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen

Einen echten “Smoking Gun”-Fehler wie zusätzliche Finger gibt es zwar nicht, aber ein Hinweis sticht besonders heraus: Einige Avatare zeigen japanische Schriftzeichen in futuristischen Szenen, die keine echten Zeichen darstellen – ein typisches Merkmal vieler KI-Artworks.

Offiziell bestätigt ist bisher nichts. Allerdings fällt auf, dass Sony diese Aktion nicht über seine großen Social-Media-Kanäle promotet. Ein Hinweis darauf, dass das Event eher als Nebenaktion gedacht ist.

Fans wundern sich: Warum nutzt Sony nicht das eigene Art-Archiv?

Viele Spieler*innen fragen sich vor allem, warum Sony überhaupt KI-Bilder nutzt, wenn das Unternehmen tonnenweise hochwertiges Concept Art aus eigenen Marken besitzt – von God of War über Horizon bis Ghost of Tsushima.

PlayStation Adventskalender 2025: Alle aktuellen Codes für mehr Tickets (02. Dezember)
von Sebastian Zeitz
PlayStation Adventskalender 2025: Alle aktuellen Codes für mehr Tickets (02. Dezember)

Gerade weil andere große Publisher zuletzt stark für KI-Einsätze kritisiert wurden – etwa Call of Duty oder Fortnite – überrascht es die Community umso mehr, dass Sony möglicherweise hier denselben Weg geht, obwohl es in dem Fall sicher nicht nötig wäre.

Wirklich KI – oder nur vorschnelle Verdächtigungen?

Ob ein Bild wirklich von KI stammt, ist oft schwer eindeutig zu beurteilen – vor allem bei Pixelart, wo Details ohnehin stark stilisiert sind. Online schlägt diese Unsicherheit schnell in eine Art Hexenjagd um, bei der Künstler fälschlich beschuldigt werden, obwohl sie stundenlange Arbeit in ihre Werke gesteckt haben.

Umso wichtiger ist es, bei solchen Vorwürfen auf offizielle Bestätigungen zu warten, statt voreilige Schlüsse zu ziehen. Wir haben bei Sony nachgefragt und aktualisieren die News, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Was haltet ihr von den Designs?

