Läuft gerade Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen
Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen

0 Aufrufe

Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen

01.12.2025 | 13:28 Uhr

Wie jeden Dezember hat PlayStation jetzt den digitalen Adventskalender gestartet. 

In 2025 kommt dieser auch mit einer Neuerung und anstatt von Credits gibt es Tickets und ihr bekommt diese, wie gewohnt, über Minispiele, die ihr auf der Seite täglich abschließen könnt, Quizzes oder Codes. Zudem gibt es auch noch Tickets als Trostpreise jeden Tag, falls ihr nicht zu den glücklichen Gewinner*innen der Haupt- und Nebenpreise zählt.

Jeden Tag werden die Gewinner*innen in einem Livestream ausgelost. Die Aktion läuft bis zum 25. Dezember 2025. Aktuell gibt es noch Server-Probleme, die wir für euch in einem Live-Ticker verfolgen (Stand 01. Dezember 2025)
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   2     0:43

vor 6 Tagen

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen Video starten   0:30

vor 24 Minuten

Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

30.10.2025

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Need for Speed Unbound - Der erste Trailer versprüht starke Underground-Vibes Video starten   1:34

06.10.2022

Need for Speed Unbound - Der erste Trailer versprüht starke Underground-Vibes
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.378 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   2   8:02

vor einer Woche

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund Video starten   1   1:25:00

vor 2 Tagen

So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund
Mount + Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet Video starten   14:08

vor 3 Tagen

Mount & Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet
Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen Video starten   0:30

vor 27 Minuten

Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen
Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko Video starten   57:13

vor einem Tag

Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   2     0:43

vor 6 Tagen

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen Video starten   0:30

vor 27 Minuten

Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen
Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko Video starten   57:13

vor einem Tag

Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko
So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund Video starten   1   1:25:00

vor 2 Tagen

So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund
Mount + Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet Video starten   14:08

vor 3 Tagen

Mount & Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet
Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet Video starten   0:30

vor 3 Tagen

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet
Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall Video starten   1   2:20

vor 4 Tagen

Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall
Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite Video starten   0:47

vor 4 Tagen

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite
Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert Video starten   0:35

vor 4 Tagen

Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert
Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen Video starten   1:08

vor 5 Tagen

Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen
Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie Video starten   2:16

vor 5 Tagen

Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1     1:41

vor 6 Tagen

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   2     0:43

vor 6 Tagen

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
mehr anzeigen