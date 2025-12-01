0 Aufrufe
Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen
Wie jeden Dezember hat PlayStation jetzt den digitalen Adventskalender gestartet.
In 2025 kommt dieser auch mit einer Neuerung und anstatt von Credits gibt es Tickets und ihr bekommt diese, wie gewohnt, über Minispiele, die ihr auf der Seite täglich abschließen könnt, Quizzes oder Codes. Zudem gibt es auch noch Tickets als Trostpreise jeden Tag, falls ihr nicht zu den glücklichen Gewinner*innen der Haupt- und Nebenpreise zählt.
Jeden Tag werden die Gewinner*innen in einem Livestream ausgelost. Die Aktion läuft bis zum 25. Dezember 2025. Aktuell gibt es noch Server-Probleme, die wir für euch in einem Live-Ticker verfolgen (Stand 01. Dezember 2025)
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.