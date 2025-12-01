Der PlayStation-Adventskalender 2025 ist da und es gibt eine große Neuerung, um die Preise zu gewinnen

Wie jeden Dezember hat PlayStation jetzt den digitalen Adventskalender gestartet.

In 2025 kommt dieser auch mit einer Neuerung und anstatt von Credits gibt es Tickets und ihr bekommt diese, wie gewohnt, über Minispiele, die ihr auf der Seite täglich abschließen könnt, Quizzes oder Codes. Zudem gibt es auch noch Tickets als Trostpreise jeden Tag, falls ihr nicht zu den glücklichen Gewinner*innen der Haupt- und Nebenpreise zählt.

Jeden Tag werden die Gewinner*innen in einem Livestream ausgelost. Die Aktion läuft bis zum 25. Dezember 2025. Aktuell gibt es noch Server-Probleme, die wir für euch in einem Live-Ticker verfolgen (Stand 01. Dezember 2025)