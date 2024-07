Monopoly Go! wird zum Brettspiel: Bald könnt ihr die App auch analog auf dem Tisch zocken

Monopoly Go! gibt es bald auch als Brettspiel.

Vom Brettspiel zum Videospiel und wieder zurück: Das ist der Weg von Monopoly Go! Denn die Inspiration für die populäre App, die Hasbro und Entwickler Scopely schwindelerregende Umsätze und Downloadzahlen beschert, holte man sich beim fast hundert Jahre alten Brettspiel-Klassiker.

Und jetzt geht es wieder den umgekehrten Weg: Hasbro Gaming hat nämlich eine Brettspiel-Umsetzung der App angekündigt, die euch das Spiel zukünftig auch analog auf dem Tisch, oder natürlich auch überall anders zocken lässt.

Alle Infos zum Monopoly Go!-Brettspiel in der Übersicht

Verlag: Hasbro

Hasbro Spielerzahl: 2 bis 4

2 bis 4 Spielzeit: ca. 15 Minuten

ca. 15 Minuten Release: September 2024

September 2024 Preis: noch nicht bekannt

Wie funktioniert das Spiel? Die veröffentlichte Pressemitteilung zu Monopoly Go! verrät schon einmal, worauf wir uns in der Brettspielumsetzung einstellen können:

"Die Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Stadtplaner*innen, die darum wetteifern, als Erste ein prächtiges Wahrzeichen zu errichten. Mit individuellen Mini-Spielplänen und farblich passenden Würfeln startet jeder Spielende von seinem Lieblingsschauplatz aus. Die Spieler*innen würfeln gleichzeitig, ziehen auf ihrem Spielplan voran und sammeln Wahrzeichenblöcke. Doch Vorsicht: Banküberfälle, Abrisse und Mega-Aktionen der Mitspieler können den Weg zum Sieg erschweren. Derjenige, der als Erster vier gleichfarbige Wahrzeichenblöcke stapelt, gewinnt." Hasbro Gaming

Hasbro hat zudem ein paar Bilder zur Brettspiel-Umsetzung veröffentlicht:

Die Bilder lassen bereits darauf schließen, dass ihr keine lange Aufbauzeit für das Spiel braucht. Es müssen nur der Deckel der Plastikschachtel abgenommen und die Spielpläne ausgelegt werden und schon kann es losgehen. Ob das eigentliche Spiel dann aber auch wirklich Spaß macht, wird sich erst noch zeigen müssen.

Bonus für die App

Wer das Monpoly Go!-Brettspiel kauft, bekommt zudem einen Code, den ihr in der App für eine kostenlose Spielfigur einlösen könnt. Welche genau das ist, ist noch nicht bekannt.

Disclaimer: Glücksspielmechaniken in der App Monopoly Go! nimmt sich zwar das beliebte Brettspiel als Vorlage, bietet aber nicht das klassische Monopoly-Gameplay. Stattdessen ist das nahezu unendliche Spielprinzip so aufgebaut, dass ihr auf kostenlosem Wege schon bald nicht mehr weiterkommt und Würfel kaufen könnt, um ohne längere Wartezeiten weiterzuspielen. Jedoch sind selbst bezahlte Würfel innerhalb weniger Sekunden wieder aufgebraucht und mit bildschirmfüllenden Einblendungen werdet ihr dazu animiert, weiteres Echtgeld auszugeben. Weitere Infos zu den Glücksspielmechaniken und der Monetarisierung bekommt ihr in diesem englischsprachigen YouTube-Video: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube-Inhalt

Monopoly Go! erschien im Jahr 2023 und ist Free2Play, reizt mit seinen grundlegenden Spielmechaniken aber sehr dazu, Echtgeld über Mikrotransaktionen auszugeben, um so beispielsweise die tägliche Spielzeit verlängern zu können. Deshalb gab es viel Kritik an der App. Genaueres dazu lest ihr im Kasten oben.

Wie steht ihr zu Monopoly Go? Wäre die Brettspielumsetzung was für euch?